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Українські біженці отримають право на роботу та довгострокове перебування в Японії з 1 грудня

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 12:03
Українські біженці отримають право на роботу та довгострокове перебування в Японії з 1 грудня - Фото
Прапор Японії (Фото - depositephotos.com)

З 1 грудня біженці з України отримають у Японії право на довгострокове перебування з робочою візою. Рішення про це ухвалила імміграційна служба країни, повідомляє Kyodo.

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Рішення імміграційної служби Японії стосується громадян будь-яких країн, які стали біженцями із зон воєнних дій, зокрема з України. Воно має гарантувати дозвіл на проживання навіть для тих, чиї обставини не відповідають формальним вимогам до отримувачів статусу біженців, передбачених Конвенцією ООН про біженців 1951 року.

За офіційними даними, на 20 вересня в Японії перебувають приблизно 2091 евакуйовані з України, з яких 1931 отримали візу з правом "певної діяльності" терміном на один рік.

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Сергій Бережний
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