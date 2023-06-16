Охоронців президента ПАР затримали у Польщі. Там кажуть, що вони не мали дозволу на зброю

Прикордонна охорона Польщі в аеропорту Варшави не дозволила охороні президента ПАР Сиріла Рамафоси вилетіти з ним до Жешува, звідки делегація країн Африки потягом виїхала у Київ. У польському МЗС кажуть, що представникам Південної Африки заборонили ввозити до Польщі небезпечні матеріали, повідомляє Польське радіо.

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За інформацією МЗС, делегація ПАР мала при собі зброю без дозволу.

У заяві польського міністерства зазначено, що ситуація стала наслідком недотримання стандартних процедур в’їзду до Польщі.

"На борту літака були небезпечні матеріали, які офіційним особам Південної Африки було заборонено ввозити", – йдеться в заяві.

Крім того, як зазначають у міністерстві, на борту літака були люди, про які польська сторона не була попередньо повідомлена.

Міністерство запевняє, що доклало всіх зусиль, аби добре підготувати візит президента Рамафоси до Польщі. Проведено три консультаційні зустрічі, південноафриканську сторону було поінформовано про всі формальності, необхідні для в’їзду делегації на територію Польщі, кажуть у МЗС.

Інформацію про те, що члени південноафриканської делегації мали зброю, на ввезення якої до Польщі не мали дозволу, підтверджують також польські прикордонники. За їхніми словами, пасажири літака добровільно вирішили залишитися на борту до продовження польоту. "Члени делегації (...) могли самі залишити літак", – запевняє прикордонна охорона.

Раніше сьогодні африканські лідери, що прибули до Києва, зайшли в готель, аби скористатися його бомбосховищем під час ракетної атаки Росії на українську столицю.

24 квітня 2023 року глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати будь-яку мирну ініціативу, яка не передбачає заморожування ситуації на фронті та територіальних поступок.

16 травня Рамафоса сказав, що провів "окремі телефонні переговори" з Путіним та Зеленським, у яких представив спільну ініціативу Замбії, Сенегалу, Конго, Уганди, Єгипту та ПАР.

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