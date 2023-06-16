Охрану президента ЮАР задержали в Польше. Там говорят, что не было разрешения на оружие
Пограничная охрана Польши в аэропорту Варшавы не позволила охране президента ЮАР Сирила Рамафосы вылететь с ним в Жешув, откуда делегация стран Африки поездом выехала в Киев. В польском МИД говорят, что представителям Южной Африки запретили ввозить в Польшу опасные материалы, сообщает Польское радио.
По информации МИД, делегация ЮАР имела при себе оружие без разрешения.
В заявлении польского министерства говорится, что ситуация стала следствием несоблюдения стандартных процедур въезда в Польшу.
"На борту самолета находились опасные материалы, которые официальным лицам Южной Африки было запрещено ввозить", – говорится в заявлении.
Кроме того, как отмечают в министерстве, на борту самолета находились люди, о которых польская сторона не была предварительно уведомлена.
Министерство уверяет, что приложило все усилия, чтобы хорошо подготовить визит президента Рамафосы в Польшу. Проведены три консультационные встречи, южноафриканская сторона была проинформирована о всех формальностях, необходимых для въезда делегации на территорию Польши, говорят в МИД.
Информацию о том, что у членов южноафриканской делегации было оружие, на ввоз которого в Польшу не было разрешения, подтверждают также польские пограничники. По их словам, пассажиры самолета добровольно решили остаться на борту до продолжения полета. "Члены делегации (...) могли сами покинуть самолет", – уверяет пограничная охрана.
Ранее сегодня прибывшие в Киев африканские лидеры зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться ее бомбоубежищем во время ракетной атаки России на украинскую столицу.
- 24 апреля 2023 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, не предусматривающую замораживание ситуации на фронте и территориальных уступок.
- 16 мая Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с Путиным и Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.
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