Охрану президента ЮАР задержали в Польше. Там говорят, что не было разрешения на оружие

Пограничная охрана Польши в аэропорту Варшавы не позволила охране президента ЮАР Сирила Рамафосы вылететь с ним в Жешув, откуда делегация стран Африки поездом выехала в Киев. В польском МИД говорят, что представителям Южной Африки запретили ввозить в Польшу опасные материалы, сообщает Польское радио.

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По информации МИД, делегация ЮАР имела при себе оружие без разрешения.

В заявлении польского министерства говорится, что ситуация стала следствием несоблюдения стандартных процедур въезда в Польшу.

"На борту самолета находились опасные материалы, которые официальным лицам Южной Африки было запрещено ввозить", – говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечают в министерстве, на борту самолета находились люди, о которых польская сторона не была предварительно уведомлена.

Министерство уверяет, что приложило все усилия, чтобы хорошо подготовить визит президента Рамафосы в Польшу. Проведены три консультационные встречи, южноафриканская сторона была проинформирована о всех формальностях, необходимых для въезда делегации на территорию Польши, говорят в МИД.

Информацию о том, что у членов южноафриканской делегации было оружие, на ввоз которого в Польшу не было разрешения, подтверждают также польские пограничники. По их словам, пассажиры самолета добровольно решили остаться на борту до продолжения полета. "Члены делегации (...) могли сами покинуть самолет", – уверяет пограничная охрана.

Ранее сегодня прибывшие в Киев африканские лидеры зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться ее бомбоубежищем во время ракетной атаки России на украинскую столицу.

24 апреля 2023 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, не предусматривающую замораживание ситуации на фронте и территориальных уступок.

16 мая Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с Путиным и Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

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