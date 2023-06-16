UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Охрану президента ЮАР задержали в Польше. Там говорят, что не было разрешения на оружие

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 18:03
Охрану президента ЮАР задержали в Польше. Там говорят, что не было разрешения на оружие - Фото
Скриншот с видео

Пограничная охрана Польши в аэропорту Варшавы не позволила охране президента ЮАР Сирила Рамафосы вылететь с ним в Жешув, откуда делегация стран Африки поездом выехала в Киев. В польском МИД говорят, что представителям Южной Африки запретили ввозить в Польшу опасные материалы, сообщает Польское радио.

По информации МИД, делегация ЮАР имела при себе оружие без разрешения.

В заявлении польского министерства говорится, что ситуация стала следствием несоблюдения стандартных процедур въезда в Польшу.

"На борту самолета находились опасные материалы, которые официальным лицам Южной Африки было запрещено ввозить", – говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечают в министерстве, на борту самолета находились люди, о которых польская сторона не была предварительно уведомлена.

Министерство уверяет, что приложило все усилия, чтобы хорошо подготовить визит президента Рамафосы в Польшу. Проведены три консультационные встречи, южноафриканская сторона была проинформирована о всех формальностях, необходимых для въезда делегации на территорию Польши, говорят в МИД.

Информацию о том, что у членов южноафриканской делегации было оружие, на ввоз которого в Польшу не было разрешения, подтверждают также польские пограничники. По их словам, пассажиры самолета добровольно решили остаться на борту до продолжения полета. "Члены делегации (...) могли сами покинуть самолет", – уверяет пограничная охрана.

Ранее сегодня прибывшие в Киев африканские лидеры зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться ее бомбоубежищем во время ракетной атаки России на украинскую столицу.

  • 24 апреля 2023 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, не предусматривающую замораживание ситуации на фронте и территориальных уступок.
  • 16 мая Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с Путиным и Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

Читайте также: Что предлагают "миротворцы" из Африки для прекращения войны – в Reuters видели документ

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польшаюарСирил Рамафоса
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 