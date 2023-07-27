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Окупанти закривають доступ на Арабатську стрілку – бояться "загрози безпеці" Криму

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 11:35
Окупанти закривають доступ на Арабатську стрілку – бояться
Арабатська стрілка (Фото: Радіо Свобода)

Російські окупанти в Криму з 31 липня заборонять цивільним перебувати на Арабатській стрілці, аргументуючи це необхідністю в ліквідації "загроз безпеці" тимчасово окупованого півострова. Про це повідомляє "Крым Реалии".

Зазначається, що потрапити на косу зможуть тільки працівники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які виконують "роботи оборонного значення" і з ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Ці заходи запроваджуються до особливого розпорядження і необхідні для локалізації загроз безпеці населенню Криму, військовим та іншим об'єктам, розташованим на території півострова", – йдеться у повідомленні окупантів.

Про які саме загрози йдеться, загарбники не повідомили.

Напередодні президент Володимир Зеленський порадив росіянам залишити Крим, поки Кримський міст працює.

Карта: Google
ДОВІДКА. У листопаді 2022 року українська розвідка повідомила, що колаборантів та російських окупантів переселяють на Арабатську стрілку. У грудні з'явилася інформація, що загарбники завезли викрадених пацієнтів із психлікарень Нової Каховки та Олешок до села Стрілкове на Арабатській стрілці.
  • 10 червня 2023 року повідомлялося про ракетний удар по готелю Chalet Termal, де, за даними журналістів, перебували окупанти. Тоді російські пропагандисти підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова.
  • За день до цього ракети влучили у пансіонат "Експрес", де, за їхньою інформацією, розташувалися військовослужбовці Росгвардії.

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Мілана Головань
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