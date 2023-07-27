Окупанти закривають доступ на Арабатську стрілку – бояться "загрози безпеці" Криму

Російські окупанти в Криму з 31 липня заборонять цивільним перебувати на Арабатській стрілці, аргументуючи це необхідністю в ліквідації "загроз безпеці" тимчасово окупованого півострова. Про це повідомляє "Крым Реалии".

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Зазначається, що потрапити на косу зможуть тільки працівники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які виконують "роботи оборонного значення" і з ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Ці заходи запроваджуються до особливого розпорядження і необхідні для локалізації загроз безпеці населенню Криму, військовим та іншим об'єктам, розташованим на території півострова", – йдеться у повідомленні окупантів.

Про які саме загрози йдеться, загарбники не повідомили.

Напередодні президент Володимир Зеленський порадив росіянам залишити Крим, поки Кримський міст працює.

ДОВІДКА. У листопаді 2022 року українська розвідка повідомила, що колаборантів та російських окупантів переселяють на Арабатську стрілку. У грудні з'явилася інформація, що загарбники завезли викрадених пацієнтів із психлікарень Нової Каховки та Олешок до села Стрілкове на Арабатській стрілці.

10 червня 2023 року повідомлялося про ракетний удар по готелю Chalet Termal, де, за даними журналістів, перебували окупанти. Тоді російські пропагандисти підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова.

За день до цього ракети влучили у пансіонат "Експрес", де, за їхньою інформацією, розташувалися військовослужбовці Росгвардії.

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