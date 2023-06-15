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Прильоти по окупантах на базах Арабатської стрілки – Схеми показали супутникові фото

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 23:52
Прильоти по окупантах на базах Арабатської стрілки – Схеми показали супутникові фото - Фото
Chalet Thermal (Скриншот відео)

Журналісти програми Схеми отримали супутникові фото Planet Labs, на яких видно результати ударів по окупантах на базах під Генічеськом.

Як повідомляється, на знімках із супутника Planet Labs за 15 червня, які є у розпорядженні Схем, видно наслідки ударів по пансіонату Експрес та готелю Chalet Termal в окупованому Росією селі Щасливцеве Херсонської області, неподалік Генічеська.

Супутник зафіксував пошкоджені будівлі пансіонату та сліди пожеж – це помітно порівняно зі знімком за 26 травня (фото клікабельні).

Прильоти по окупантах на базах Арабатської стрілки – Схеми показали супутникові фото

Прильоти по окупантах на базах Арабатської стрілки – Схеми показали супутникові фото

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, а також місцевого Telegram-каналу Генічеськ ua та кримського інформагентства Центр журналістських розслідувань, 9 червня ракети влучили по пансіонату Експрес, де, за їхньою інформацією, розташувалися військовослужбовці Росгвардії.

10 червня повідомлялося про ракетний удар по готелю Chalet Termal, де, за даними журналістів, перебували представники окупаційної влади.

Прильоти по окупантах на базах Арабатської стрілки – Схеми показали супутникові фото

Прильоти по окупантах на базах Арабатської стрілки – Схеми показали супутникові фото
  • 21 травня вночі ЗСУ завдали удару по окупованому Бердянську в Запорізькій області, ймовірно, ракетами Storm Shadow.

Читайте також: Наступ ЗСУ. РФ перекинула до Бердянська 20 вертольотів: Схеми показали супутникові фото

Наталія Медведєва
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Генічеськбізнес та війнаарабатська стрілкаStorm Shadow
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