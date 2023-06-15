Прилеты по оккупантам на базах Арабатской стрелки – Схемы показали спутниковые фото

Журналисты программы Схемы получили спутниковые фото Planet Labs, на которых видны результаты ударов по оккупантам на базах под Геническом.

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Как сообщается, на снимках со спутника Planet Labs за 15 июня, которые есть в распоряжении Схем, видны последствия ударов по пансионату Экспресс и гостинице Chalet Termal в оккупированном Россией селе Счастливцево Херсонской области, неподалеку от Геническа.

Спутник зафиксировал поврежденные здания пансионата и следы пожаров – это заметно по сравнению со снимком за 26 мая (фото кликабельные).

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, а также местного Telegram-канала Геническ ua и крымского информагентства Центр журналистских расследований, 9 июня ракеты попали в пансионат Экспресс, где, по их информации, расположились военнослужащие Росгвардии.

10 июня сообщалось о ракетном ударе по отелю Chalet Termal, где, по данным журналистов, находились представители оккупационных властей.

21 мая ночью ВСУ нанесли удар по оккупированному Бердянску в Запорожской области, предположительно ракетами Storm Shadow.

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