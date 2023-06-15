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Прилеты по оккупантам на базах Арабатской стрелки – Схемы показали спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 23:52
Прилеты по оккупантам на базах Арабатской стрелки – Схемы показали спутниковые фото - Фото
Chalet Thermal (Скриншот видео)

Журналисты программы Схемы получили спутниковые фото Planet Labs, на которых видны результаты ударов по оккупантам на базах под Геническом.

Как сообщается, на снимках со спутника Planet Labs за 15 июня, которые есть в распоряжении Схем, видны последствия ударов по пансионату Экспресс и гостинице Chalet Termal в оккупированном Россией селе Счастливцево Херсонской области, неподалеку от Геническа.

Спутник зафиксировал поврежденные здания пансионата и следы пожаров – это заметно по сравнению со снимком за 26 мая (фото кликабельные).

Прилеты по оккупантам на базах Арабатской стрелки – Схемы показали спутниковые фото

Прилеты по оккупантам на базах Арабатской стрелки – Схемы показали спутниковые фото

По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, а также местного Telegram-канала Геническ ua и крымского информагентства Центр журналистских расследований, 9 июня ракеты попали в пансионат Экспресс, где, по их информации, расположились военнослужащие Росгвардии.

10 июня сообщалось о ракетном ударе по отелю Chalet Termal, где, по данным журналистов, находились представители оккупационных властей.

Прилеты по оккупантам на базах Арабатской стрелки – Схемы показали спутниковые фото

Прилеты по оккупантам на базах Арабатской стрелки – Схемы показали спутниковые фото
  • 21 мая ночью ВСУ нанесли удар по оккупированному Бердянску в Запорожской области, предположительно ракетами Storm Shadow.

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Наталья Медведева
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войнаарабатская стрелкаГеническStorm Shadow
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