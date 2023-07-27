Оккупанты закрывают доступ на Арабатскую стрелку – боятся "угрозы безопасности" Крыма
Российские оккупанты в Крыму с 31 июля запретят гражданским находиться на Арабатской стрелке, аргументируя это необходимостью в ликвидации "угроз безопасности" временно оккупированного полуострова. Об этом сообщает Крым Реалии.
Отмечается, что попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов, а также граждане, выполняющие "работы оборонного значения" и по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Эти меры вводятся в особое распоряжение и необходимы для локализации угроз безопасности населению Крыма, военным и другим объектам, расположенным на территории полуострова", – говорится в сообщении оккупантов.
О каких именно угрозах идет речь, захватчики не сообщили.
Накануне президент Владимир Зеленский посоветовал россиянам покинуть Крым, пока Крымский мост работает.
- 10 июня 2023 года сообщалось о ракетном ударе по гостинице Chalet Termal, где, по данным журналистов, находились оккупанты. Тогда российские пропагандисты подтвердили ликвидацию полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова.
- Днем ранее ракеты попали в пансионат "Экспресс", где, по их информации, расположились военнослужащие Росгвардии.
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