Оккупанты закрывают доступ на Арабатскую стрелку – боятся "угрозы безопасности" Крыма

Российские оккупанты в Крыму с 31 июля запретят гражданским находиться на Арабатской стрелке, аргументируя это необходимостью в ликвидации "угроз безопасности" временно оккупированного полуострова. Об этом сообщает Крым Реалии.

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Отмечается, что попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов, а также граждане, выполняющие "работы оборонного значения" и по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Эти меры вводятся в особое распоряжение и необходимы для локализации угроз безопасности населению Крыма, военным и другим объектам, расположенным на территории полуострова", – говорится в сообщении оккупантов.

О каких именно угрозах идет речь, захватчики не сообщили.

Накануне президент Владимир Зеленский посоветовал россиянам покинуть Крым, пока Крымский мост работает.

СПРАВКА. В ноябре 2022 года украинская разведка сообщила, что коллаборантов и российских оккупантов переселяют на Арабатскую стрелку. В декабре появилась информация, что захватчики завезли похищенных пациентов из психушек Новой Каховки и Олешек в село Стрелковое на Арабатской стрелке.

10 июня 2023 года сообщалось о ракетном ударе по гостинице Chalet Termal, где, по данным журналистов, находились оккупанты. Тогда российские пропагандисты подтвердили ликвидацию полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова.

Днем ранее ракеты попали в пансионат "Экспресс", где, по их информации, расположились военнослужащие Росгвардии.

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