Оновлення даних до 16 липня: у Міноборони розповіли, кого можуть оголосити у розшук

Якщо громадяни ігнорують запрошення і правила військового обліку, їх може бути оголошено у розшук, повідомила представниця МО

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Якщо громадянин України після 16 липня ігноруватиме надіслані йому повістки, вони будуть вважатись врученими, а надалі його особу можуть передати у розшук. Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю YouTube-каналу єПитання.

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Інтерв’юєрка зазначила, що до 16 липня громадяни мали отримувати повістки особисто під підпис. Вона уточнила, чи дійсно після цієї дати тим, хто не оновив дані, повістки надсилатимуться на ті адреси, які є у розпорядженні ТЦК, і людину вважатимуть повідомленою за фактом надсилання цієї повістки. Також інтерв’юєрка запитала, чи оголошуватимуть після цього громадянина у розшук.

"Далі, якщо людина ігнорує певний час повістки, вона буде передаватись у розшук", – підтвердила представниця МО, наголосивши, що відповідний статус людина одразу зможе побачити у мобільному застосунку Резерв+.

Черногоренко зазначила, що якщо людина не розписується в оповіщеннях, отриманих від ТЦК або Укрпоштою, то таке оповіщення буде вважатись врученим – за аналогією із процесом запрошення до суду.

"Дійсно, дані людей передаватимуть у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон, це чинне законодавство, яке ми маємо виконувати і забезпечувати прозорість такого виконання", – додала вона.

У цьому ж інтерв'ю Черногоренко розповіла, що українці, які перебувають за кордоном і не оновили до 16 липня свої військово-облікові дані, отримуватимуть штрафи нарівні з іншими громадянами, проте реалізувати цю процедуру буде складно.

До 16 липня громадяни повинні оновити військово-облікові дані. Продовжувати цей термін не планують – у Міноборони вважають, що часу було достатньо.

15 липня у Києві були черги до ЦНАП, влада залучила максимальний ресурс для роботи з відвідувачами.

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