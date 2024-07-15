Обновление данных до 16 июля: в Минобороны рассказали, кого могут объявить в розыск

Если граждане игнорируют приглашение и правила военного учета, они могут быть объявлены в розыск, сообщила представительница МО

Иллюстративное фото: Depositphotos

Если гражданин Украины после 16 июля будет игнорировать отправленные ему повестки, они будут считаться врученными, а в дальнейшем его личность могут передать в розыск. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу єПитання.

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Интервьюер отметила, что до 16 июля граждане должны получать повестки лично под подпись. Она уточнила, действительно ли после этой даты тем, кто не обновил данные, повестки будут отправляться на адреса, которые есть в распоряжении ТЦК, и человек будет считаться уведомленным по факту отправки этой повестки. Также интервьюер спросила, будут ли после этого объявлять гражданина в розыск.

"Далее, если человек игнорирует определенное время повестки, он будет передаваться в розыск", – подтвердила представительница МО, подчеркнув, что соответствующий статус человек сможет увидеть в мобильном приложении Резерв+.

Черногоренко отметила, что если человек не расписывается в уведомлениях, полученных от ТЦК или Укрпочтой, то такое уведомление будет считаться врученным – по аналогии с процессом приглашения в суд.

"Действительно, данные людей будут передаваться в розыск, если они игнорируют приглашение и правила военного учета. Но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого исполнения", – добавила она.

В этом же интервью Черногоренко рассказала, что находящиеся за рубежом украинцы, не обновившие до 16 июля свои военно-учетные данные, будут получать штрафы наравне с другими гражданами, однако реализовать эту процедуру будет сложно.

До 16 июля граждане должны обновить военно-учетные данные. Продлевать этот срок не планируют – в Минобороны считают, что времени было достаточно.

15 июля в Киеве были очереди в ЦНАП, власти привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями.

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