ООН планує звільнити тисячі співробітників на тлі скорочення фінансування з боку США

Антоніу Гутерреш (Фото: Justin Lane/EPA)

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш анонсував масштабні зміни в організації – скорочення бюджету на понад $700 млн і звільнення близько 3000 співробітників. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Реформа ООН планується, оскільки найбільший спонсор організації, Сполучені Штати, відмовляється від підтримки.

План Гутерреша передбачає скорочення витрат та зайнятості на 20%, що призведе до того, що бюджет, який зараз становить $3,7 млрд, буде найнижчим з 2018 року. Крім того, буде скорочено близько 3000 робочих місць.

Офіційно програма реформ прив'язана до 80-ї річниці створення ООН, а не до нової адміністрації США. Але масштаби скорочень відображають загрозу підтримці США, яка традиційно становить 22% бюджету організації.

Президент США Дональд Трамп призупинив фінансування та вже вийшов з кількох органів ООН, і очікується, що ширший перегляд призведе до подальших скорочень.

Про намір провести радикальні структурні зміни через фінансові труднощі в ООН повідомляли ще в січні 2025 року. Тоді Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з "повномасштабною кризою ліквідності".

Очікується, що Гутерреш оприлюднить деталі своїх планів реформування у вересні. План передбачає реструктуризацію багатьох програм організації.

Гутерреш контролює звичайний бюджет ООН, який становить лише частину загальних витрат її афілійованих організацій. Зіткнувшись з нестачею фінансування, такі агентства, як ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО, також планують значні скорочення.

21 лютого 2025 року законодавці-республіканці розпочали спробу вивести Сполучені Штати з ООН.

5 березня Трамп заявив про замороження всієї міжнародної допомоги й вихід США з ради ООН і ВООЗ.