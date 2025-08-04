ООН планує звільнити тисячі співробітників на тлі скорочення фінансування з боку США
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш анонсував масштабні зміни в організації – скорочення бюджету на понад $700 млн і звільнення близько 3000 співробітників. Про це повідомило агентство Bloomberg.
Реформа ООН планується, оскільки найбільший спонсор організації, Сполучені Штати, відмовляється від підтримки.
План Гутерреша передбачає скорочення витрат та зайнятості на 20%, що призведе до того, що бюджет, який зараз становить $3,7 млрд, буде найнижчим з 2018 року. Крім того, буде скорочено близько 3000 робочих місць.
Офіційно програма реформ прив'язана до 80-ї річниці створення ООН, а не до нової адміністрації США. Але масштаби скорочень відображають загрозу підтримці США, яка традиційно становить 22% бюджету організації.
Президент США Дональд Трамп призупинив фінансування та вже вийшов з кількох органів ООН, і очікується, що ширший перегляд призведе до подальших скорочень.
Про намір провести радикальні структурні зміни через фінансові труднощі в ООН повідомляли ще в січні 2025 року. Тоді Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з "повномасштабною кризою ліквідності".
Очікується, що Гутерреш оприлюднить деталі своїх планів реформування у вересні. План передбачає реструктуризацію багатьох програм організації.
Гутерреш контролює звичайний бюджет ООН, який становить лише частину загальних витрат її афілійованих організацій. Зіткнувшись з нестачею фінансування, такі агентства, як ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО, також планують значні скорочення.
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