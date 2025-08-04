ООН планирует уволить тысячи сотрудников на фоне сокращения финансирования со стороны США
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш анонсировал масштабные изменения в организации – сокращение бюджета более чем на $700 млн и увольнение около 3000 сотрудников. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Реформа ООН планируется, поскольку крупнейший спонсор организации, Соединенные Штаты, отказывается от поддержки.
План Гутерреша предусматривает сокращение расходов и занятости на 20%, что приведет к тому, что бюджет, который сейчас составляет $3,7 млрд, будет самым низким с 2018 года. Кроме этого, будет сокращено около 3000 рабочих мест.
Официально программа реформ привязана к 80-й годовщине создания ООН, а не к новой администрации США. Но масштабы сокращений отражают угрозу поддержке США, которая традиционно составляет 22% бюджета организации.
Президент США Дональд Трамп приостановил финансирование и уже вышел из нескольких органов ООН, и ожидается, что более широкий пересмотр приведет к дальнейшим сокращениям.
О намерении провести радикальные структурные изменения из-за финансовых трудностей в ООН сообщали еще в январе 2025 года. Тогда Гутерреш предупредил, что организация столкнулась с "полномасштабным кризисом ликвидности".
Ожидается, что Гутерреш обнародует детали своих планов реформирования в сентябре. План предусматривает реструктуризацию многих программ организации.
Гутерреш контролирует обычный бюджет ООН, который составляет лишь часть общих расходов ее аффилированных организаций. Столкнувшись с нехваткой финансирования, такие агентства, как ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, также планируют значительные сокращения.
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