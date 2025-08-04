ООН планирует уволить тысячи сотрудников на фоне сокращения финансирования со стороны США

Антониу Гутерреш (Фото: Justin Lane/EPA)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш анонсировал масштабные изменения в организации – сокращение бюджета более чем на $700 млн и увольнение около 3000 сотрудников. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Реформа ООН планируется, поскольку крупнейший спонсор организации, Соединенные Штаты, отказывается от поддержки.

План Гутерреша предусматривает сокращение расходов и занятости на 20%, что приведет к тому, что бюджет, который сейчас составляет $3,7 млрд, будет самым низким с 2018 года. Кроме этого, будет сокращено около 3000 рабочих мест.

Официально программа реформ привязана к 80-й годовщине создания ООН, а не к новой администрации США. Но масштабы сокращений отражают угрозу поддержке США, которая традиционно составляет 22% бюджета организации.

Президент США Дональд Трамп приостановил финансирование и уже вышел из нескольких органов ООН, и ожидается, что более широкий пересмотр приведет к дальнейшим сокращениям.

О намерении провести радикальные структурные изменения из-за финансовых трудностей в ООН сообщали еще в январе 2025 года. Тогда Гутерреш предупредил, что организация столкнулась с "полномасштабным кризисом ликвидности".

Ожидается, что Гутерреш обнародует детали своих планов реформирования в сентябре. План предусматривает реструктуризацию многих программ организации.

Гутерреш контролирует обычный бюджет ООН, который составляет лишь часть общих расходов ее аффилированных организаций. Столкнувшись с нехваткой финансирования, такие агентства, как ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, также планируют значительные сокращения.

21 февраля 2025 года законодатели-республиканцы начали попытку вывести Соединенные Штаты из ООН.

5 марта Трамп заявил о замораживании всей международной помощи и выход США из совета ООН и ВОЗ.