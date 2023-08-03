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Айвазовська: Захід не схиляє Україну до виборів під час війни. Але треба думати про повоєнні

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 09:31
Айвазовська: Захід не схиляє Україну до виборів під час війни. Але треба думати про повоєнні - Фото
Ольга Айвазовська (фото - Facebook Айвазовської)

Реальної дискусії в парламенті та серед західних партнерів, які б схиляли Україну до виборів в умовах активної фази війни та воєнного стану, немає. Про це в коментарі LIGA.net повідомила Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі ОПОРА.

Вона каже, що українські ЗМІ невірно трактували заяву Тіні Кокса, президента Парламентської асамблеї Ради Європи.

ДОВІДКА. У травні цього року Кокс дав інтерв'ю Європейській правді, і журналісти трактували його слова так, нібито він наполягає на проведенні Україною парламентських і президентських виборів навіть за умов воєнного стану, а українська влада повинна придумати, як відповісти на цей виклик.

"Я брала в нього коментар, і він чітко сказав, що лише Україна може визначити, коли та за яких умов проводитимуться вибори, — пояснює Айвазовська. –  Але оскільки Україна прагне до демократії, то вона не може навіть під час війни не займатися процесом підготовки повоєнних виборів".

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Також Айвазовська була присутня на конференції Ради Європи у швейцарському парламенті, й там мова йшла про те, як організувати повоєнні вибори.

"Ані депутати Парламентської асамблеї Ради Європи, ані представники секретаріату виконавчої структури Ради Європи не схиляли, не говорили, що Україна під час війни повинна організувати вибори, — додає вона. – Всі дискусії ведуться про те, як повоєнні вибори в Україні можуть бути організовані з метою максимальної інклюзії громадян України в цей процес".

Айвазовська переконана, що дискусію про повоєнні вибори потрібно починати вже зараз. В іншому випадку Україна отримає дуже високу репутаційну шкоду.

"Навіть в межах виборів в США ми спостерігаємо дискурс навколо української демократії, – пояснює вона LIGA.net. – Крайні політики вже починають апелювати до того, що Україна не проводить вибори, отже – не демократія, отже – їй не потрібно допомагати".

"Не можна говорити про вибори під час війни, але треба говорити, як зберегти демократію в країні, яка зараз бореться з авторитарним режимом східного сусіда і зазнала агресії, бо вона є демократією", – резюмує Айвазовська.

  • 19 червня 2023 року з'явилось опитування КМІС, за яким 23% респондентів хотіли б замінити чинного президента після перемоги України у війні. За заміну Верховної Ради – майже 70%.
  • 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що вибори в Україні будуть після перемоги у війні з Росією. Їхнє проведення неможливо відповідно до законодавства про воєнний стан. 
  • 3 серпня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив LIGA.net, що парламентські вибори будуть "після нашої перемоги" у війні проти Росії, але для їхнього проведення потрібні зміни в законодавство.

    Читайте також: Розбір | "Рейтинги що далі, то гірші". Чи піде Банкова на вибори під час війни

    Юрій Смірнов
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    вибориОПОРАОльга Айвазовська
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