ОПОРА: Запад не склоняет Украину к выборам во время войны. Но надо думать о послевоенных

Реальной дискуссии в парламенте и среди западных партнеров, которые склоняли бы Украину к выборам в условиях активной фазы войны и военного положения, нет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она говорит, что украинские СМИ неправильно трактовали заявление Тини Кокса, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

СПРАВКА. В мае этого года Кокс дал интервью В мае этого года Кокс дал интервью Европейской правде , и журналисты трактовали его слова так, будто он настаивает на проведении Украиной парламентских и президентских выборов даже в условиях военного положения, а украинская власть должна придумать, как ответить на этот вызов.

"Я брала у него комментарий, и он четко сказал, что только Украина может определить, когда и при каких условиях будут проводиться выборы, — объясняет Айвазовская. – Но поскольку Украина стремится к демократии, то она не может даже во время войны не заниматься процессом подготовки послевоенных выборов".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Также Айвазовская присутствовала на конференции Совета Европы в швейцарском парламенте, и там речь шла о том, как организовать послевоенные выборы.

"Ни депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, ни представители секретариата исполнительной структуры Совета Европы не склоняли, не говорили, что Украина во время войны должна организовать выборы, – добавляет она. – Все дискуссии ведутся о том, как послевоенные выборы в Украине могут быть организованы в целях максимальной инклюзии граждан Украины в этот процесс".

Айвазовская убеждена, что дискуссию о послевоенных выборах следует начинать уже сейчас. В противном случае Украина получит очень высокий репутационный ущерб.

"Даже в рамках выборов в США мы наблюдаем дискурс вокруг украинской демократии, – объясняет она LIGA.net. – Крайние политики уже начинают апеллировать к тому, что Украина не проводит выборы, значит – не демократия, значит – ей не нужно помогать".

"Нельзя говорить о выборах во время войны, но нужно говорить, как сохранить демократию в стране, которая сейчас борется с авторитарным режимом восточного соседа и испытала агрессию, потому что она является демократией", – резюмирует Айвазовская.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.