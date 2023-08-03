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ОПОРА: Запад не склоняет Украину к выборам во время войны. Но надо думать о послевоенных

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 09:31
ОПОРА: Запад не склоняет Украину к выборам во время войны. Но надо думать о послевоенных - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Facebook Айвазовской)

Реальной дискуссии в парламенте и среди западных партнеров, которые склоняли бы Украину к выборам в условиях активной фазы войны и военного положения, нет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она говорит, что украинские СМИ неправильно трактовали заявление Тини Кокса, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

СПРАВКА. В мае этого года Кокс дал интервью Европейской правде, и журналисты трактовали его слова так, будто он настаивает на проведении Украиной парламентских и президентских выборов даже в условиях военного положения, а украинская власть должна придумать, как ответить на этот вызов.

"Я брала у него комментарий, и он четко сказал, что только Украина может определить, когда и при каких условиях будут проводиться выборы, — объясняет Айвазовская. – Но поскольку Украина стремится к демократии, то она не может даже во время войны не заниматься процессом подготовки послевоенных выборов".

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Также Айвазовская присутствовала на конференции Совета Европы в швейцарском парламенте, и там речь шла о том, как организовать послевоенные выборы.

"Ни депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, ни представители секретариата исполнительной структуры Совета Европы не склоняли, не говорили, что Украина во время войны должна организовать выборы, – добавляет она. – Все дискуссии ведутся о том, как послевоенные выборы в Украине могут быть организованы в целях максимальной инклюзии граждан Украины в этот процесс".

Айвазовская убеждена, что дискуссию о послевоенных выборах следует начинать уже сейчас. В противном случае Украина получит очень высокий репутационный ущерб.

"Даже в рамках выборов в США мы наблюдаем дискурс вокруг украинской демократии, – объясняет она LIGA.net. – Крайние политики уже начинают апеллировать к тому, что Украина не проводит выборы, значит – не демократия, значит – ей не нужно помогать".

"Нельзя говорить о выборах во время войны, но нужно говорить, как сохранить демократию в стране, которая сейчас борется с авторитарным режимом восточного соседа и испытала агрессию, потому что она является демократией", – резюмирует Айвазовская.

Юрий Смирнов
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Ольга Айвазовскаявыборыопора
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