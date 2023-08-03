ОПОРА: Запад не склоняет Украину к выборам во время войны. Но надо думать о послевоенных
Реальной дискуссии в парламенте и среди западных партнеров, которые склоняли бы Украину к выборам в условиях активной фазы войны и военного положения, нет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
Она говорит, что украинские СМИ неправильно трактовали заявление Тини Кокса, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Я брала у него комментарий, и он четко сказал, что только Украина может определить, когда и при каких условиях будут проводиться выборы, — объясняет Айвазовская. – Но поскольку Украина стремится к демократии, то она не может даже во время войны не заниматься процессом подготовки послевоенных выборов".
Также Айвазовская присутствовала на конференции Совета Европы в швейцарском парламенте, и там речь шла о том, как организовать послевоенные выборы.
"Ни депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, ни представители секретариата исполнительной структуры Совета Европы не склоняли, не говорили, что Украина во время войны должна организовать выборы, – добавляет она. – Все дискуссии ведутся о том, как послевоенные выборы в Украине могут быть организованы в целях максимальной инклюзии граждан Украины в этот процесс".
Айвазовская убеждена, что дискуссию о послевоенных выборах следует начинать уже сейчас. В противном случае Украина получит очень высокий репутационный ущерб.
"Даже в рамках выборов в США мы наблюдаем дискурс вокруг украинской демократии, – объясняет она LIGA.net. – Крайние политики уже начинают апеллировать к тому, что Украина не проводит выборы, значит – не демократия, значит – ей не нужно помогать".
"Нельзя говорить о выборах во время войны, но нужно говорить, как сохранить демократию в стране, которая сейчас борется с авторитарным режимом восточного соседа и испытала агрессию, потому что она является демократией", – резюмирует Айвазовская.
- 19 июня 2023 года появился опрос КМИС, согласно которому 23% респондентов хотели бы заменить действующего президента после победы Украины в войне. За замену Верховной Рады – почти 70%.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что выборы в Украине будут после победы в войне с Россией. Их проведение невозможно в соответствии с законодательством о военном положении.
- 3 августа председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил LIGA.net, что парламентские выборы будут "после нашей победы" в войне против России, но для их проведения нужны изменения в законодательство.
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