OSINT-дослідник: РФ провела ще одне невдале випробування ракети "Сармат", вона вибухнула

Випробування "Сармату" (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У Росії провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", але вже вчетверте воно не увінчалося успіхом. OSINT-дослідник MeNMyRC, посилаючись на супутникові знімки, повідомив, що тестування проводили у проміжку між 20 та 21 вересня.

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Попри заяви російської воєнної пропаганди про готовність ракети до бойового чергування, результати випробування вказують на значні технічні проблеми в її розробці, пише MeNMyRC.

"Цілком очевидно, випробування РС-28 "Сармат" було повним провалом. Ракета вибухнула в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши випробувальний полігон. "Сармат" – ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску", – написав він.

Аналітик також зафіксував на знімках чотири пожежні машини, що були залучені для гасіння лісової пожежі, яка спалахнула після вибуху.

ДОВІДКА Вибух міжконтинентальної ракети під час випробувального запуску є катастрофою, яка трапляється дуже рідко — приблизно раз на пів сторіччя. Останній подібний випадок стався у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур", коли під час першого тестового запуску міжконтинентальної балістичної ракети Р-16 сталася аварія.

Останній раз невдале випробування "Сармату" було проведене 22 лютого 2023 року. Це сталося напередодні поїздки президента США Байдена до України.

Перше та єдине успішне випробування цієї ракети відбулося 20 квітня 2022 року.

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