OSINT-дослідник: РФ провела ще одне невдале випробування ракети "Сармат", вона вибухнула
У Росії провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", але вже вчетверте воно не увінчалося успіхом. OSINT-дослідник MeNMyRC, посилаючись на супутникові знімки, повідомив, що тестування проводили у проміжку між 20 та 21 вересня.
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Попри заяви російської воєнної пропаганди про готовність ракети до бойового чергування, результати випробування вказують на значні технічні проблеми в її розробці, пише MeNMyRC.
"Цілком очевидно, випробування РС-28 "Сармат" було повним провалом. Ракета вибухнула в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши випробувальний полігон. "Сармат" – ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску", – написав він.
Аналітик також зафіксував на знімках чотири пожежні машини, що були залучені для гасіння лісової пожежі, яка спалахнула після вибуху.
Вибух міжконтинентальної ракети під час випробувального запуску є катастрофою, яка трапляється дуже рідко — приблизно раз на пів сторіччя. Останній подібний випадок стався у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур", коли під час першого тестового запуску міжконтинентальної балістичної ракети Р-16 сталася аварія.
- Останній раз невдале випробування "Сармату" було проведене 22 лютого 2023 року. Це сталося напередодні поїздки президента США Байдена до України.
- Перше та єдине успішне випробування цієї ракети відбулося 20 квітня 2022 року.
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