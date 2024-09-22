OSINT-аналитик: РФ провела еще одно неудачное испытание ракеты "Сармат", она взорвалась

Испытание "Сармата" (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В России провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", но уже в который раз оно не увенчалось успехом. OSINT-исследователь MeNMyRC, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил, что тестирование проводилось в промежутке между 20 и 21 сентября.

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Несмотря на заявления российской военной пропаганды о готовности ракеты к боевому дежурству, результаты испытания указывают на значительные технические проблемы в ее разработке, пишет MeNMyRC.

"Совершенно очевидно, испытание РС-28 "Сармат" было полным провалом. Ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив испытательный полигон. "Сармат" – ракета на жидком топливе, поэтому эта авария могла произойти отдельно от фактического запуска", – написал он.

Аналитик также зафиксировал на снимках четыре пожарных машины, которые были привлечены для тушения вспыхнувшего после взрыва лесного пожара.

СПРАВКА Взрыв межконтинентальной ракеты во время испытательного запуска – катастрофа, которая случается очень редко — примерно раз в полвека. Последний подобный случай произошел в октябре 1960 года на космодроме Байконур, когда во время первого тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошла авария.

Последний раз неудачное испытание "Сармат" было проведено 22 февраля 2023 года. Это произошло накануне поездки президента США Байдена в Украину.

Первое и единственное успешное испытание этой ракеты состоялось 20 апреля 2022 года.

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