Россия неудачно испытала ракету "Сармат" до поездки Байдена в Киев, а не во время – CNBC

Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" до поездки президента США Джо Байдена в Украину, а не во время визита. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источник в администрации Байдена.

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По словам собеседника журналистов, испытание, которое, как считается, оказалось неудачным, было проведено до прибытия Байдена в Украину и не было приурочено к его поездке.

Официальные лица отказываются комментировать точные сроки проведения испытания.

Собеседник журналистов также подчеркнул, что Россия уведомила США о том, что собирается испытать "Сармат" перед поездкой Байдена в Украину.

Представитель администрации сказал, что такие испытания являются рутинными, и не представляют опасности для Штатов. Администрация Байдена не рассматривает испытание как аномалию или эскалацию.

Изначально в CNN сообщили, что испытание произошло якобы во время визита президента США.

21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.

Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен. Байден назвал решение диктатора РФ "большой ошибкой".

Зеленский сказал, что ядерные угрозы Путина уже никто не воспринимает всерьез.

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Оксана Житнюк

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