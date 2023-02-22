Когда Байден был в Киеве, Россия провела неудачные испытания ракеты "Сармат" – CNN

Во время визита президента США Джо Байдена в Украину Россия провела испытание ракеты "Сармат", которое оказалось неудачным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

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По словам двух официальных лиц США, 20 февраля, пока Байден находился в Киеве, Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое, судя по всему, было неудачным.

По словам одного чиновника, Россия заранее уведомила США о запуске по линиям деконфликтной обстановки или по линии связи с российскими военными.

Другой чиновник заявил, что испытание не представляет опасности для Соединенных Штатов и что США не рассматривают это испытание как аномалию или эскалацию.

По словам официальных лиц, испытание тяжелой ракеты "Сармат", которая на Западе называется Satan II и способна доставлять несколько ядерных боеголовок, провалилось.

Как отмечается, предыдущее испытание было успешным, и, по мнению американских чиновников, если бы нынешний запуск тоже принес положительный результат, российский диктатор Владимир Путин подчеркнул бы его важность в своем послании к нации 21 февраля.

Путин не упомянул запуск в своей речи, но официально заявил, что Россия приостановит участие в новом договоре о сокращении ядерных вооружений с США.

CNN обратились за комментариями в посольство России в Вашингтоне.

Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием.

Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Наталія Медведєва

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