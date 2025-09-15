Папа римський: посередництво Ватикану в переговорах України та Росії малоймовірне

Ватикан не втрачає надії на мирний діалог між країнами, сказав Лев XIV

Лев XIV (Фото: EPA/ANGELO CARCONI)

Папа римський Лев XIV вважає малореалістичною участь Ватикану в ролі посередника на переговорах між Україною і Росією. Про це він сказав у інтерв'ю католицькому виданню Crux.

"Я б провів відмінність між голосом Святого Престолу, який виступає за мир і виступає як посередник. Це, на мій погляд, зовсім інше і не настільки реалістичне рішення, як перше", – сказав папа римський.

Він зазначив, що неодноразово заявляв, що мир – це єдиний вихід і людям "необхідно прокинутися" після "стількох років безглуздого вбивства", маючи на увазі повномасштабну війну в Україні й інші світові конфлікти.

Лев XIV нагадав, що Ватикан неодноразово пропонував провести зустріч для переговорів між Україною і Росією, усвідомлюючи можливі наслідки. Водночас Святий Престол від самого початку повномасштабної війни докладав великих зусиль, щоб зберегти позицію нейтралітету.

Але зараз, об'єктивно, про посередництво Ватикану не йдеться, підкреслив понтифік.

"На мою думку, реалістично говорити про посередництво зараз – не на часі. Потрібно, щоб низка різних учасників тиснула досить сильно, щоб воюючі сторони сказали: "Досить, шукаймо інший спосіб вирішити наші суперечки"", – сказав він.

Папа римський зазначив, що Ватикан і далі сподівається, а він особисто "покладає великі надії" на людську природу.