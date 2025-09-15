Папа римский: посредничество Ватикана в переговорах Украины и России маловероятно
Папа римский Лев XIV считает малореалистичным участие Ватикана в роли посредника на переговорах между Украиной и Россией. Об этом он сказал в интервью католическому изданию Crux.
"Я бы провел различие между голосом Святого Престола, выступающего за мир и выступающего в качестве посредника. Это, на мой взгляд, совершенно иное и не столь реалистичное решение, как первое", – сказал папа римский.
Он отметил, что неоднократно заявлял, что мир – это единственный выход и людям "необходимо пробудиться" после "стольких лет бессмысленного убийства", имея в виду полномасштабную войну в Украине и другие мировые конфликты.
Лев XIV напомнил, что Ватикан неоднократно предлагал провести встречу для переговоров между Украиной и Россией, осознавая возможные последствия. При этом Святой Престол с самого начала полномасштабной войны прилагал большие усилия, чтобы сохранить позицию нейтралитета.
Но сейчас, объективно, речи о посредничестве Ватикана не идет, подчеркнул понтифик.
"По моему мнению, реалистично говорить о посредничестве сейчас – не ко времени. Нужно, чтобы ряд разных участников давил достаточно сильно, чтобы воюющие стороны сказали: "Довольно, давайте искать другой способ разрешить наши споры", – сказал он.
Папа римский отметил, что Ватикан продолжает надеяться, а он лично "возлагает большие надежды" на человеческую природу.
- 9 июля президент Зеленский встретился с папой римским. Ватикан дал понять, что все еще готов принять переговоры Украины и РФ.
- 26 июля папа римский встретился с высокопоставленным митрополитом Русской православной церкви. Среди тем встречи была и российско-украинская война.
