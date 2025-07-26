Папа римский встретился с высокопоставленным митрополитом российской церкви
Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, высокопоставленным клириком Русской православной церкви, передает агентство Reuters.
Ватикан сообщил, что понтифик встретился с Антонием, который руководит отделом внешних церковных связей РПЦ, а также пятью другими высокопоставленными сановниками во время утренней аудиенции.
Других подробностей Святой престол не привел.
Reuters предполагает, что эта встреча состоялась в возможной попытке смягчить отношения между церквями, которые являются напряженными из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) открыто благословлял войну России против Украины и в ноябре 2023-го получил подозрение от Службы безопасности Украины. По состоянию на апрель 2024 года 14 митрополитов РПЦ, которые способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, получили заочные подозрения.
- В начале июня 2025-го папа Лев в телефонном разговоре призвал диктатора Путина сделать "жест" к миру.
- В июле Зеленский встретился с папой римским, и понтифик вновь подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Киева и Москвы. Ранее в Кремле выступили против этого.
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