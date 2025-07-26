Папа римский встретился с высокопоставленным митрополитом российской церкви
Папа Лев XIV и митрополит РПЦ Антоний (Фото: пресс-служба Ватикана / EPA)

Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, высокопоставленным клириком Русской православной церкви, передает агентство Reuters.

Ватикан сообщил, что понтифик встретился с Антонием, который руководит отделом внешних церковных связей РПЦ, а также пятью другими высокопоставленными сановниками во время утренней аудиенции.

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Других подробностей Святой престол не привел.

Reuters предполагает, что эта встреча состоялась в возможной попытке смягчить отношения между церквями, которые являются напряженными из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) открыто благословлял войну России против Украины и в ноябре 2023-го получил подозрение от Службы безопасности Украины. По состоянию на апрель 2024 года 14 митрополитов РПЦ, которые способствовали захвату украинских церквей на временно оккупированных территориях, получили заочные подозрения.
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