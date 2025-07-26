Папа римський зустрівся з високопоставленим митрополитом російської церкви

Папа Лев XIV та митрополит РПЦ Антоній (Фото: пресслужба Ватикану / EPA)

Папа римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, високопоставленим кліриком Російської православної церкви, передає агенція Reuters.

Ватикан повідомив, що понтифік зустрівся з Антонієм, який керує відділом зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, а також п'ятьма іншими високопоставленими сановниками під час ранкової аудієнції.

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Інших подробиць Святий престол не навів.

Reuters припускає, що ця зустріч відбулась у можливій спробі пом'якшити відносини між церквами, які є напруженими через повномасштабне вторгнення РФ до України.