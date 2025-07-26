Папа римський зустрівся з високопоставленим митрополитом російської церкви
Папа римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, високопоставленим кліриком Російської православної церкви, передає агенція Reuters.
Ватикан повідомив, що понтифік зустрівся з Антонієм, який керує відділом зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, а також п'ятьма іншими високопоставленими сановниками під час ранкової аудієнції.
Інших подробиць Святий престол не навів.
Reuters припускає, що ця зустріч відбулась у можливій спробі пом'якшити відносини між церквами, які є напруженими через повномасштабне вторгнення РФ до України.
Патріарх РПЦ Кирило (Володимир Гундяєв) відкрито благословляв війну Росії проти України й у листопаді 2023-го отримав підозру від Служби безпеки України. Станом на квітень 2024 року 14 митрополитів РПЦ, які сприяли захопленню українських церков на тимчасово окупованих територіях, отримали заочні підозри.
Згідно з рішенням Держслужби з етнополітики та свободи совісті, Київська митрополія УПЦ Московського патріархату має розірвати зв'язки з російською церквою до 18 серпня 2025 року.
Згідно з рішенням Держслужби з етнополітики та свободи совісті, Київська митрополія УПЦ Московського патріархату має розірвати зв'язки з російською церквою до 18 серпня 2025 року.
- На початку червня Лев у телефонній розмові закликав диктатора Путіна зробити "жест" до миру.
- У липні Зеленський зустрівся з папою римським, і понтифік знову підтвердив готовність Ватикану прийняти перемовини Києва та Москви. Раніше у Кремлі виступили проти цього.
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