Партія Фіцо програла вибори до Європарламенту. Партія Орбана показала погані результати

Петер Мадяр (Фото: ЕРА/Robert Hegedus)

Партія угорського прем'єра Віктора Орбана Fidesz досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту. Партія словацького прем'єра Роберта Фіцо Smer-SD програла опозиційній політичній силі, передають The Slovak Spectator та Politico.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними виборчої комісії, опозиційна політсила Словаччини PS (Прогресивна Словаччина) набрала 27,81% голосів і стала переможцем перегонів. Партія Фіцо Smer-SD (Курс – соціальна демократія) посіла друге місце, отримавши 24,76%.

На відміну від Smer-SD партія PS не виступає проти допомоги Україні, імміграції, прав ЛГБТ тощо.

Партія Орбана набрала 43,8% голосів, що стало найгіршим результатом на виборах до Європарламенту за всю історію її існування. Добрі результати отримала опозиційна партія TISZA (Партія поваги та свободи), лідером якої є колишній союзник, а нині суперник Орбана Петер Мадяр – він отримав близько 30% голосів, ставши беззаперечним лідером угорської опозиції.

Попередні результати виборів показали, що Європейська народна партія перемагає, вона є найбільшою групою у парламенті.

9 червня 2024 року стало відомо, що французьке ультраправе національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен, попередньо, набирає близько 31,5%, партія Макрона – 15%, соціалісти – 14%.

Після цього президент Франції заявив, що через результати голосування розпускає парламент.

Читайте також: Фон дер Ляєн хоче збудувати у Європарламенті більшість з проукраїнськими силами