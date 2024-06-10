Партии Орбана и Фицо проиграли выборы в Европарламент

Их победили партии-оппозиции S и TISZA

Петер Мадяр (Фото: ЕРА/Robert Hegedus)

Партия венгерского премьера Виктора Орбана Fidesz проиграла на выборах в Европарламент. Так же дела сложились и в партии словацкого премьера Роберта Фицо Smer-SD, передают The Slovak Spectator и Politico.

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По данным избирательной комиссии, оппозиционная политсила Словакии PS (Прогрессивная Словакия) набрала 27,81% голосов и стала победителем гонки. Партия Фицо Smer-SD (Курс – социальная демократия) заняла второе место, получив 24,76%.

В отличие от Smer-SD партия S не выступает против помощи Украине, иммиграции, правам ЛГБТ и т.д.

Партия Орбана набрала 43,8% голосов, что стало самым плохим результатом на выборах в Европарламент за всю историю ее существования. Fidesz проиграла новой оппозиционной партии TISZA (Партия уважения и свободы), лидером которой является бывший союзник, а ныне соперник Орбана Петер Мадяр – он получил около 30% голосов, став безоговорочным лидером венгерской оппозиции.

Предварительные результаты выборов показали, что Европейская народная партия побеждает, она является самой большой группой в парламенте.

9 июня 2024 года стало известно, что французское ультраправое национальное объединение (RN) Марин Ле Пен, предварительно, набирает около 31,5%, партия Макрона – 15%, социалисты – 14%.

После этого президент Франции заявил, что из-за результатов голосования распускает парламент.

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