Перед судом постане клірик УПЦ МП з Дніпра, який нібито розбещував власних доньок

Перед судом постане священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату у Дніпрі, який, як стверджує слідство, нібито розбещував власних доньок та створював дитяче порно. Про це йдеться в Офісі генпрокурора.

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На початку квітня 2023 року чоловіка було затримано та повідомлено йому про підозру за статтею про розбещення неповнолітніх.

20 липня прокурори Лівобережної окружної прокуратури Дніпра скерували до суду обвинувальний акт.

За даними слідства, священнослужитель УПЦ МП після смерті дружини упродовж "тривалого часу" нібито вчиняв розпусні дії щодо двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними.

Правоохоронці також встановили, що чоловік начебто фільмував порноролики за участю однієї з доньок.

В Офісі генпрокурора повідомили, що дітей забрали та тимчасово влаштували до родини хрещеної матері.

Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року, більшість українців почали підтримувати повну заборону Української православної церкви Московського патріархату.

У травні в Київраді пообіцяли розірвати договори оренди з Московським патріархатом, але після ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо заборони діяльності релігійних організацій, які керуються з держави-агресора.

З Московського патріархату до ПЦУ перейшло майже 300 церков після початку широкомасштабного вторгнення РФ.

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