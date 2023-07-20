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Перед судом постане клірик УПЦ МП з Дніпра, який нібито розбещував власних доньок

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20.07.2023, 11:57
Перед судом постане клірик УПЦ МП з Дніпра, який нібито розбещував власних доньок - Фото
Фото: Офіс генпрокурора

Перед судом постане священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату у Дніпрі, який, як стверджує слідство, нібито розбещував власних доньок та створював дитяче порно. Про це йдеться в Офісі генпрокурора.

На початку квітня 2023 року чоловіка було затримано та повідомлено йому про підозру за статтею про розбещення неповнолітніх.

Фото: Офіс генпрокурора

20 липня прокурори Лівобережної окружної прокуратури Дніпра скерували до суду обвинувальний акт.

За даними слідства, священнослужитель УПЦ МП після смерті дружини упродовж "тривалого часу" нібито вчиняв розпусні дії щодо двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними.

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці також встановили, що чоловік начебто фільмував порноролики за участю однієї з доньок.

В Офісі генпрокурора повідомили, що дітей забрали та тимчасово влаштували до родини хрещеної матері.

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Мілана Головань
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