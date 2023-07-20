Перед судом предстанет клирик УПЦ МП из Днепра, якобы развращавший собственных дочерей

Перед судом предстанет священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата в Днепре, который, как утверждает следствие, якобы развращал своих дочерей и создавал детское порно. Об этом говорится в Офисе генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В начале апреля 2023 года мужчина был задержан, ему сообщили о подозрении по статье о развращении несовершеннолетних.

20 июля прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Днепра направили в суд обвинительный акт.

По данным следствия, священнослужитель УПЦ МП после смерти супруги на протяжении "длительного времени" якобы совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.

Правоохранители также установили, что мужчина якобы снимал порно ролики с участием одной из дочерей.

В Офисе генпрокурора сообщили, что детей забрали и временно устроили в семью крестной матери.

Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года большинство украинцев начали поддерживать полный запрет Украинской православной церкви Московского патриархата.

В мае в Киевсовете пообещали расторгнуть договоры аренды с Московским патриархатом, но после принятия Верховной Радой законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, руководствующихся государством-агрессором.

Из Московского патриархата в ПЦУ перешло почти 300 церквей после начала широкомасштабного вторжения РФ.

Читайте также: Благодарил оккупантов за "кровавую работу". Будут судить беглого экс-клирика УПЦ МП

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.