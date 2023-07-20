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Перед судом предстанет клирик УПЦ МП из Днепра, якобы развращавший собственных дочерей

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 11:57
Перед судом предстанет клирик УПЦ МП из Днепра, якобы развращавший собственных дочерей - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Перед судом предстанет священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата в Днепре, который, как утверждает следствие, якобы развращал своих дочерей и создавал детское порно. Об этом говорится в Офисе генпрокурора.

В начале апреля 2023 года мужчина был задержан, ему сообщили о подозрении по статье о развращении несовершеннолетних.

Фото: Офіс генпрокурора

20 июля прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Днепра направили в суд обвинительный акт.

По данным следствия, священнослужитель УПЦ МП после смерти супруги на протяжении "длительного времени" якобы совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохранители также установили, что мужчина якобы снимал порно ролики с участием одной из дочерей.

В Офисе генпрокурора сообщили, что детей забрали и временно устроили в семью крестной матери.

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Милана Головань
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