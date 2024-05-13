Перестановки у Кремлі. Науседа вважає, що так Путін показує бажання продовжувати війну

Президент Литви заявив, що "все це робиться для внутрішнього ринку, все це робиться для продовження цієї війни"

Гітанас Науседа (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що кадрові перестановки у Кремлі напряму пов'язані з бажанням російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України. Про це повідомляє Delfi.

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"Я настільки не вірю в цей режим, що не вірю і в їхню мотивацію, їхні рішення. Все це робиться для внутрішнього ринку, все це робиться для продовження цієї війни й не будемо плекати ілюзій, що Путін готовий до якихось мирних перемовин", – сказав він.

Литовський лідер додав, що єдиним способом завершити російсько-українську війну є ефективне і швидке надання Україні допомоги з боку Заходу.

12 травня Путін подав кандидатуру Андрія Білоусова на посаду міністра оборони РФ, до цього він був першим віцепрем'єром за часів Михайла Мішустіна. Своєю чергою кремлівський диктатор вирішив зробити Шойгу секретарем Ради безпеки РФ (цю посаду до нього обіймав Микола Патрушев, якого звільнили "у зв'язку з переходом на іншу роботу". – Ред.).

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його майбутній російський "колега" Білоусов є черговою маріонеткою Путіна.

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