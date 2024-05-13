Перестановки в Кремле. Науседа считает, что так Путин показывает желание продолжать войну

Президент Литвы заявил, что "все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны"

Гитанас Науседа (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что кадровые перестановки в Кремле напрямую связаны с желанием российского диктатора Владимира Путина продолжать войну против Украины. Об этом сообщает Delfi.

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"Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решения. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны и давайте не будем питать иллюзий, что Путин готов к каким-то мирным переговорам", – сказал он.

Литовский лидер добавил, что единственным способом завершить российско-украинскую войну является эффективное и быстрое оказание Украине помощи со стороны Запада.

12 мая Путин подал кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ, до этого он был первым вице-премьером во времена Михаила Мишустина. В свою очередь кремлевский диктатор решил сделать Шойгу секретарем Совета безопасности РФ (эту должность к нему занимал Николай Патрушев, которого уволили "в связи с переходом на другую работу". – Ред.).

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его будущий российский "коллега" Белоусов является очередной марионеткой Путина.

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