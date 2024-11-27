Переворот у Бразилії. Болсонару підозрюють у змові для скасування виборів 2022 року

Жаїр Болсонару (Фото: EPA/Joedson Alves)

Федеральна поліція Бразилії надала Верховному суду докази, що колишній президент Жаїр Болсонару нібито був безпосередньо залучений до підготовки перевороту для скасування результатів виборів 2022 року, в яких він програв. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на звіт поліції.

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За даними звіту, Болсонару ще з 2019 року організовував і координував дії, спрямовані на порушення демократичного порядку, щоб залишитися при владі.

Розслідування, яке тривало майже два роки, базується на доказах, отриманих під час обшуків, прослуховування, аналізу фінансових даних і свідчень.

За даними поліції, серед ключових доказів у звіті – зустріч, яку Болсонару провів у грудні 2022 року з командувачами Збройних сил. На ній він представив план перевороту і просив їх підтримати змову.

Командувачі армії та авіації відмовилися, але адмірал флоту Альмір Гарньє Сантос, за даними слідства, висловив підтримку.

Правоохоронці також встановили, що Болсонару знав про план вбивства новообраного президента Луїса Лули да Сілви та його заступника Жералдо Алкміна.

Сам Болсонару заперечує всі звинувачення. Якщо суд підтвердить їх, це може завадити йому брати участь у виборах 2026 року, зазначає Reuters.

Слідчий комітет Сенату Бразилії схвалив звіт, у якому закликав звинуватити Болсонару в дев'яти злочинах під час боротьби з пандемією коронавірусу. Серед них – злочини проти людяності.

Федеральна поліція країни розпочала розслідування у якому Болсонару підозрюють у "переслідуванні" горбатого кита під час відпустки у місті Сан-Себастьян.