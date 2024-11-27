Переворот в Бразилии. Болсонару подозревается в сговоре для отмены выборов 2022 года

Жаир Болсонару (Фото: EPA/Joedson Alves)

Федеральная полиция Бразилии предоставила Верховному суду доказательства, что бывший президент Жаир Болсонару якобы был непосредственно вовлечен в подготовку переворота для отмены результатов выборов 2022 года, в которых он проиграл. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отчет полиции.

По данным отчета, Болсонару еще с 2019 года организовывал и координировал действия, направленные на нарушение демократического порядка, чтобы остаться у власти.

Расследование, которое длилось почти два года, базируется на доказательствах, полученных в ходе обысков, прослушивания, анализа финансовых данных и показаний.

По данным полиции, среди ключевых доказательств в отчете – встреча, которую Болсонару провел в декабре 2022 года с командующими Вооруженными силами. На ней он представил план переворота и просил поддержать сговор.

Командующие армией и авиацией отказались, но адмирал флота Альмир Гарнье Сантос, по данным следствия, выразил поддержку.

Правоохранители также установили, что Болсонару знал о плане убийства новоизбранного президента Луиса Лулы да Силвы и его заместителя Жералдо Алкмина.

Сам Болсонару отрицает все обвинения. Если суд подтвердит их, это может помешать ему участвовать в выборах 2026 года, отмечает Reuters.

Следственный комитет Сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал обвинить Болсонару в девяти преступлениях в борьбе с пандемией коронавируса. Среди них – преступления против человечности.

Федеральная полиция страны начала расследование, в котором Болсонару подозревают в "преследовании" горбатого кита во время отпуска в городе Сан-Себастьян.