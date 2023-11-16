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Перший візит Кемерона як нового глави МЗС Британії – до Києва: відео

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 10:08
Перший візит Кемерона як нового глави МЗС Британії – до Києва: відео - Фото
Володимир Зеленський та Девід Кемерон (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Девідом Кемероном – це перший міжнародний візит колишнього прем'єра після призначення на пост глави МЗС Великої Британії.

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"Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!" – написав президент.

Зеленський привітав Кемерона із призначенням на посаду міністра закордонних справ.

Серед питань, що обговорювалися на зустрічі, були оборонна співпраця, зокрема, щодо далекобійної зброї, посилення української системи ППО, ситуація з безпекою в Чорному морі та подальша робота альтернативного "зернового коридору".

Темами переговорів були також просування "формули миру" України та проєкт гарантій післявоєнної безпеки, питання євроатлантичної інтеграції та підтримки Великою Британією руху України до членства в НАТО.

 

Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийВелика БританіявізитДевід Кемерон
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