Перший візит Кемерона як нового глави МЗС Британії – до Києва: відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Девідом Кемероном – це перший міжнародний візит колишнього прем'єра після призначення на пост глави МЗС Великої Британії.

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"Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!" – написав президент.

Зеленський привітав Кемерона із призначенням на посаду міністра закордонних справ.

Серед питань, що обговорювалися на зустрічі, були оборонна співпраця, зокрема, щодо далекобійної зброї, посилення української системи ППО, ситуація з безпекою в Чорному морі та подальша робота альтернативного "зернового коридору".

Темами переговорів були також просування "формули миру" України та проєкт гарантій післявоєнної безпеки, питання євроатлантичної інтеграції та підтримки Великою Британією руху України до членства в НАТО.

Кемерона було призначено міністром закордонних справ Великої Британії 13 листопада, попередній міністр Джеймс Клеверлі зайняв крісло міністра внутрішніх справ.

Кемерон був прем'єр-міністром Великої Британії у 2010-2016 роках, його уряд ініціював референдум про вихід Британії з Євросоюзу, після проведення якого Кемерон подав у відставку.

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