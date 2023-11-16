Первый визит Кэмерона как нового главы МИД Британии – в Киев: видео
Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с Дэвидом Кэмероном – это первый международный визит бывшего премьера после назначения на пост главы МИД Великобритании.
"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Признателен Британии за поддержку!" – написал президент.
Зеленский поздравил Камерона с назначением министром иностранных дел.
Среди обсуждавшихся на встрече вопросов были оборонное сотрудничество, в частности, по дальнобойному оружию, усиление украинской системы ПВО, ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора".
Темами переговоров были также продвижение "формулы мира" Украины и проект гарантий послевоенной безопасности, вопросы евроатлантической интеграции и поддержки Великобританией движения Украины к членству в НАТО.
- Кэмерон был назначен министром иностранных дел Великобритании 13 ноября, предыдущий министр Джеймс Клеверли занял кресло министра внутренних дел.
- Кэмерон был премьер-министром Великобритании в 2010-2016 годах, его правительство инициировало референдум о выходе Британии из Евросоюза, после проведения которого Кэмерон подал в отставку.
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