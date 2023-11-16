UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первый визит Кэмерона как нового главы МИД Британии – в Киев: видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 10:08
Первый визит Кэмерона как нового главы МИД Британии – в Киев: видео - Фото
Владимир Зеленский и Дэвид Кэмерон (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с Дэвидом Кэмероном – это первый международный визит бывшего премьера после назначения на пост главы МИД Великобритании.  

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Признателен Британии за поддержку!" – написал президент.

Зеленский поздравил Камерона с назначением министром иностранных дел.

Среди обсуждавшихся на встрече вопросов были оборонное сотрудничество, в частности, по дальнобойному оружию, усиление украинской системы ПВО, ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора".

Темами переговоров были также продвижение "формулы мира" Украины и проект гарантий послевоенной безопасности, вопросы евроатлантической интеграции и поддержки Великобританией движения Украины к членству в НАТО.

 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визитВладимир ЗеленскийВеликобританиядэвид кэмерон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 