Первый визит Кэмерона как нового главы МИД Британии – в Киев: видео

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с Дэвидом Кэмероном – это первый международный визит бывшего премьера после назначения на пост главы МИД Великобритании.

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"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Признателен Британии за поддержку!" – написал президент.

Зеленский поздравил Камерона с назначением министром иностранных дел.

Среди обсуждавшихся на встрече вопросов были оборонное сотрудничество, в частности, по дальнобойному оружию, усиление украинской системы ПВО, ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора".

Темами переговоров были также продвижение "формулы мира" Украины и проект гарантий послевоенной безопасности, вопросы евроатлантической интеграции и поддержки Великобританией движения Украины к членству в НАТО.

Кэмерон был назначен министром иностранных дел Великобритании 13 ноября, предыдущий министр Джеймс Клеверли занял кресло министра внутренних дел.

Кэмерон был премьер-министром Великобритании в 2010-2016 годах, его правительство инициировало референдум о выходе Британии из Евросоюза, после проведения которого Кэмерон подал в отставку.

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