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Клеверли стал главой МВД Великобритании. Экс-премьер Кэмерон возглавил МИД – Sky News

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13.11.2023, 11:59
Клеверли стал главой МВД Великобритании. Экс-премьер Кэмерон возглавил МИД – Sky News - Фото
Джеймс Клеверли (Фото: ЕРА, Mohamed Hossam)

Премьер Великобритании Риши Сунак уволил Суэллу Браверман с должности министра внутренних дел Соединенного Королевства, назначив на ее место Джеймса Клеверли, до этого возглавлявшего Министерство иностранных дел. Об этом сообщают в частности Sky News и The Sun.

Как пишут журналисты, поводом для увольнения Браверман стала ее статья в газете. Там она раскритиковала действия столичной полиции в ходе пропалестинского митинга на прошлой неделе.

"Премьер-министр был вынужден принять меры после того, как Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней", – говорится в сообщении Sky News.

В материале для The Times Браверман обвинила полицию в том, что она "играет в фаворитов" в том, как она справляется с противоречивыми протестами, демонстрируя более мягкое отношение к левым протестующим, чем к правым.

Позже британская газета The Sun заявила, что Клеверли стал новым министром внутренних дел Великобритании. Он занимал должность главы МИД с 2022 года.

На место министра иностранных дел назначили бывшего премьера Соединенного Королевства Джеймса Кэмерона.

  • После освобождения Бена Уоллеса, который был министром обороны Великобритании, местные СМИ, в частности The Times, предполагали, что Клеверли может занять его место.

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Милана Головань
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