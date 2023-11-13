Клеверлі став главою МВС Великої Британії. Експрем'єр Кемерон очолив МЗС – Sky News

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак звільнив Суеллу Браверман з посади міністерки внутрішніх справ Сполученого Королівства, призначивши на її місце Джеймса Клеверлі, який до цього очолював Міністерство закордонних справ. Про це повідомляють зокрема Sky News та The Sun.

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Як пишуть журналісти, приводом для звільнення Браверман стала стаття міністерки у газеті, в якій вона розкритикувала дії столичної поліції в ході пропалестинського мітингу минулого тижня.

"Прем'єр-міністр був вимушений вжити заходів після того, як Браверман звинуватили у підриві оперативної незалежності поліції та довіри суспільства до неї", – йдеться у повідомленні Sky News.

У матеріалі для The Times Браверман звинуватила поліцію у тому, що вона "грає у фаворитів" у тому, як вона справляється зі суперечливими протестами, демонструючи більш м’яке ставлення до лівих протестувальників, ніж до правих.

Пізніше британська газета The Sun заявила, що Клеверлі став новим міністром внутрішніх справ Великої Британії. Він обіймав посаду голови МЗС з 2022 року.

На місце міністра закордонних справ призначили колишнього прем'єра Сполученого Королівства Джеймса Кемерона.

Після звільнення Бена Воллеса, який був міністром оборони Великої Британії, місцеві ЗМІ, зокрема The Times, припускали, що Клеверлі може зайняти його місце.

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