"Путін, поверніть війська додому". Британія заявляє, що війна не може тривати ще 500 днів
18.07.2023, 06:17
Джеймс Клеверлі (Фото: EPA)
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що війна Росії проти України не може тривати ще 500 днів. Про це він повідомив на засіданні Ради безпеки ООН, цитує його Укрінформ.
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За його словами, світова спільнота не може допустити, щоб війна тривала ще 500 днів.
Він зазначив, що в ООН неодноразово закликали до миру на засадах міжнародного права, а мирний план президента Володимира Зеленського показав, що Україна хоче миру.
"Справедливий і міцний мир — це те, чого прагне міжнародна спільнота. Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз", — заявив Клеверлі.
- 12 липня на саміті НАТО голова Міноборони Британії Воллес попросив Україну бути тактовнішою з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні.
- Президент Зеленський у відповідь сказав, що українці дуже вдячні, і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу.
- Посол України у Великій Британії Пристайко вважає "нездоровим" сарказм президента у відповідь на слова міністра оборони Воллеса.
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