"Путін, поверніть війська додому". Британія заявляє, що війна не може тривати ще 500 днів

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що війна Росії проти України не може тривати ще 500 днів. Про це він повідомив на засіданні Ради безпеки ООН, цитує його Укрінформ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, світова спільнота не може допустити, щоб війна тривала ще 500 днів.

Він зазначив, що в ООН неодноразово закликали до миру на засадах міжнародного права, а мирний план президента Володимира Зеленського показав, що Україна хоче миру.

"Справедливий і міцний мир — це те, чого прагне міжнародна спільнота. Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз", — заявив Клеверлі.

Читайте також: Данілов про критику Воллеса: Не його справжня позиція, сказав, коли був емоційний

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.