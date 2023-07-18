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"Путін, поверніть війська додому". Британія заявляє, що війна не може тривати ще 500 днів

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 06:17
Джеймс Клеверлі (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що війна Росії проти України не може тривати ще 500 днів. Про це він повідомив на засіданні Ради безпеки ООН, цитує його Укрінформ.

За його словами, світова спільнота не може допустити, щоб війна тривала ще 500 днів.

Він зазначив, що в ООН неодноразово закликали до миру на засадах міжнародного права, а мирний план президента Володимира Зеленського показав, що Україна хоче миру.

"Справедливий і міцний мир — це те, чого прагне міжнародна спільнота. Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз", — заявив Клеверлі.

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Дмитро Гриниченко
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