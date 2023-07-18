"Путин, верните войска домой". Британия заявляет, что война не может идти еще 500 дней
18.07.2023, 06:17
Джеймс Клеверли (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что война России против Украины не может продолжаться еще 500 дней. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН, цитирует его Укринформ.
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По его словам, мировое сообщество не может допустить, чтобы война продолжалась еще 500 дней.
Он отметил, что в ООН неоднократно призывали к миру на основе международного права, а мирный план президента Владимира Зеленского показал, что Украина хочет мира.
"Справедливый и крепкий мир — это то, к чему стремится международное сообщество. Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", — заявил Клеверли.
- 12 июля на саммите НАТО глава Минобороны Британии Уоллес попросил Украину быть более тактичной с требованиями к союзникам и больше благодарить за военную и другие виды помощи в войне.
- Президент Зеленский в ответ сказал, что украинцы очень благодарны, и попросил министра обороны Алексея Резникова позвонить Уоллесу.
- Посол Украины в Великобритании Пристайко считает "нездоровым" сарказм президента в ответ на слова министра обороны Уоллеса.
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