"Путин, верните войска домой". Британия заявляет, что война не может идти еще 500 дней

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что война России против Украины не может продолжаться еще 500 дней. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН, цитирует его Укринформ.

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По его словам, мировое сообщество не может допустить, чтобы война продолжалась еще 500 дней.

Он отметил, что в ООН неоднократно призывали к миру на основе международного права, а мирный план президента Владимира Зеленского показал, что Украина хочет мира.

"Справедливый и крепкий мир — это то, к чему стремится международное сообщество. Путин , верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", — заявил Клеверли.

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