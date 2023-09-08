Пєсков лякає, що снаряди зі збідненим ураном "викличуть рак". У Пентагоні відреагували

У Пентагоні заявили, що немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном нібито викликають онкологічні захворювання. Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

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Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що снаряди зі збідненим ураном нібито "викличуть спалах онкологічних захворювань".

За словами Сінгх, подібні висловлювання з Кремля є хибними, оскільки є медичне спростування цього.

"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не спостерігалося зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку, і це було встановлено після будь-якого впливу урану. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що доведеного зв'язку немає", — сказала чиновниця.

Вона зазначила, що снаряди допомагатимуть вражати російські танки, а багато військових у всьому світі застосовують збіднений уран.

"Тому ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам і вони допоможуть продовжувати українцям захищати свою територію", — резюмувала Сінгх.

За даними Politico, ЗСУ мають отримати танки Abrams у середині вересня, і вони можуть допомогти у наступі.

Україна має отримати від Штатів 31 танк Abrams.

США передають ЗСУ снаряди зі збідненим ураном для Аbrams: що ще в пакеті на $175 млн.

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