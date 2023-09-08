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Пєсков лякає, що снаряди зі збідненим ураном "викличуть рак". У Пентагоні відреагували

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 07:49
Пєсков лякає, що снаряди зі збідненим ураном
Дмитро Пєсков (Фото: EPA)

У Пентагоні заявили, що немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном нібито викликають онкологічні захворювання. Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що снаряди зі збідненим ураном нібито "викличуть спалах онкологічних захворювань".

За словами Сінгх, подібні висловлювання з Кремля є хибними, оскільки є медичне спростування цього.

"Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не спостерігалося зростання захворюваності на лейкемію або інші види раку, і це було встановлено після будь-якого впливу урану. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що доведеного зв'язку немає", — сказала чиновниця.

Вона зазначила, що снаряди допомагатимуть вражати російські танки, а багато військових у всьому світі застосовують збіднений уран.

"Тому ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам і вони допоможуть продовжувати українцям захищати свою територію", — резюмувала Сінгх.

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Дмитро Гриниченко
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