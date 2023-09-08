Песков пугает, что снаряды с обедненным ураном "вызовут рак". В Пентагоне отреагировали
В Пентагоне заявили, что нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном якобы вызывают онкологические заболевания. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.
"Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не наблюдалось роста заболеваемости лейкемией или другими видами рака, и это было установлено после любого воздействия урана. И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что доказанной связи нет", — сказала чиновница.
Она отметила, что снаряды помогать поражать российские танки, а многие военные по всему миру применяют обедненный уран.
"Поэтому мы считаем, что это будут наиболее эффективные снаряды для противодействия российским танкам, и они помогут продолжать украинцам защищать свою территорию", — резюмировала Сингх.
- По данным Politico, ВСУ должны получить танки Abrams в середине сентября, и они могут помочь в наступлении.
- Украина должна получить от Штатов 31 танк Abrams.
- США передают ВСУ снаряды с обедненным ураном для Аbrams: что еще в пакете на $175 млн.
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