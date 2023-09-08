Песков пугает, что снаряды с обедненным ураном "вызовут рак". В Пентагоне отреагировали

В Пентагоне заявили, что нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном якобы вызывают онкологические заболевания. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

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Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что снаряды с обедненным ураном якобы "вызовут всплеск онкологических заболеваний".

По словам Сингх, подобные высказывания из Кремля являются ложными, так как есть медицинское опровержение этого.

"Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не наблюдалось роста заболеваемости лейкемией или другими видами рака, и это было установлено после любого воздействия урана. И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что доказанной связи нет", — сказала чиновница.

Она отметила, что снаряды помогать поражать российские танки, а многие военные по всему миру применяют обедненный уран.

"Поэтому мы считаем, что это будут наиболее эффективные снаряды для противодействия российским танкам, и они помогут продолжать украинцам защищать свою территорию", — резюмировала Сингх.

По данным Politico, ВСУ должны получить танки Abrams в середине сентября, и они могут помочь в наступлении.

Украина должна получить от Штатов 31 танк Abrams.

США передают ВСУ снаряды с обедненным ураном для Аbrams: что еще в пакете на $175 млн.

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