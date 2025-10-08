Петиція не є підставою для надання звання Герой України – ОП

До Зеленського і далі звертаються з численними петиціями про звання Героя. Проте петиція не є підставою

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Попри тисячі звернень на сайті електронних петицій щодо надання звання Герой України тому чи іншому військовослужбовцю, у законодавстві визначено механізм подання на таку нагороду, і петиція не є підставою. Про це Офіс президента повідомив у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

"Електронна петиція не є підставою для присвоєння звання Герой України. Згідно зі статтею 4 Закону України "Про державні нагороди України" статути і положення про державні нагороди визначають підстави для нагородження, а також встановлюють порядок нагородження та інші правила", – йдеться у відповіді.

Статут передбачає, що подання про надання звання Герой України вносять президентові Верховна Рада, Кабмін, Конституційний суд, Офіс генпрокурора, міністерства й інші центральні органи виконавчої влади, облдержадміністрації, а також Комісія державних нагород і геральдики при президентові.

Органи, яким надано право представляти до надання звання Герой України, надсилають на ім'я президента подання та нагородний лист установленого зразка.

У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для прохання надати звання.

Станом на середину серпня на сайті ОП було зареєстровано понад 10 000 петицій щодо надання звання Героя.

Водночас 7 жовтня президент Володимир Зеленський відповів одразу на 18 таких петицій.

Зеленського просили про звання Героя посмертно для Сергія Бондара (72 бригада), Віталія Присяжнюка (128 бригада), Сергія Кінзерського (57 бригада), Ігоря Юрчишина (93 бригада), Олега Клюйка (79 бригада), Володимира Понька ("Азов"), Сергія Приймачука ("Лють"), Романа Чоботка (ДПСУ), Андрія Ткаченка (80 бригада), Дмитра Щербініна (79 бригада), Ярослава Бондарчука (82 бригада), Андрія Храпанова (46 бригада), Олекснадра Мокринчука (115 бригада), Тимофія Антощука (ВМС), Михайла Ломпаса (79 бригада), Михайла Матіїва (80 бригада), Петра Ратушняка, Михайла Польового (68 бригада).

У відповідях він наголосив, що попередній розгляд подань здійснює експертна група, утворена при Комісії держнагород та геральдики при президентові.

Наразі до складу групи входять представники Міноборони, апарату головкома ЗСУ, Генштабу, командувань видів, окремих родів війська й інших військових і силових структур.

Також у відповідях Зеленський наголошував, що той чи інший військовий вже має нагороди після розгляду відповідною експертною групою – військові, щодо яких звертались у петиціях, отримали ордени "За мужність", медалі "За військову службу Україні"/"Захиснику Вітчизни".