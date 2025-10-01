Зеленський із нагоди Дня захисників і захисниць присвоїв нові військові та спеціальні звання

Глава держави 1 жовтня також присвоїв звання Героя України 11 військовослужбовцям, чотирьом із них – посмертно

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський із нагоди Дня захисників і захисниць підписав низку указів про присвоєння нових військових та спеціальних звань. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з указом №737/2025 присвоєне військове звання бригадного генерала командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Андрію Білецькому.

Указом №717/2025 військове звання генерал-майора присвоєне командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України бригадному генералу Геннадію Шаповалову.

Указом №718/2025 військове звання бригадного генерала присвоєне заступнику начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковнику Юрію Ральцеву.

Відповідно до указу №719/2025 військове звання генерал-майора присвоєне заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України бригадному генералу Євгенію Острянському.

Згідно з указом №732/2025 військове звання бригадного генерала отримав начальник Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області полковник Віктор Назарук.

Указом №733/2025 військове звання бригадного генерала присвоєне першому заступнику директора департаменту планування застосування – начальнику оперативного управління Головного управління Національної гвардії України полковнику Юрію Дремуху.

Глава держави указом №734/2025 військове звання генерал-майора присвоїв начальнику Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України бригадному генералу Юрію Петріву.

Спеціальне звання генерала поліції третього рангу, згідно з указом №735/2025, отримав начальник Головного управління Національної поліції в Миколаївській області полковник поліції Сергій Махно.

Також відповідно до указу №736/2025 спеціальне звання генерал-лейтенанта служби цивільного захисту присвоєне голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал-майору служби цивільного захисту Андрію Данику.

Також Зеленський присвоїв звання Героя України 11 військовослужбовцям, чотирьом із них – посмертно.

Зокрема указом №702/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне капітану Івану Коцуру (посмертно).

Відповідно до указу №703/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне сержанту Богдану Пигині (посмертно).

Крім того, президент указом №704/2025 посмертно присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" матросу Олегу Хомицькому.

Указом №705/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому солдату Василю Шкварку (посмертно).

Відповідно до указу №707/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне полковнику Олександру Довгачу.

Також президент указом №708/2025 присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" солдату Сергію Осипчуку.

Указом №709/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Єгору Сидоренку.

Відповідно до указу №710/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Олександру Шпаку.

Крім того, президент указом №729/2025 присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" старшому лейтенанту Сергію Зубкову.

Також указом №730/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне генерал-майору Олександру Покладу.

Відповідно до указу №731/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне підполковнику Ігорю Штефку.