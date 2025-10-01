Зеленский по случаю Дня защитников и защитниц присвоил новые воинские и специальные звания

Глава государства 1 октября также присвоил звание Героя Украины 11 военнослужащим, четырем из них – посмертно

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня защитников и защитниц подписал ряд указов о присвоении новых воинских и специальных званий. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно указу №737/2025 присвоено воинское звание бригадного генерала командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ полковнику Андрею Билецкому.

Указом №717/2025 воинское звание генерал-майора присвоено командующему Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Геннадию Шаповалову.

Указом №718/2025 воинское звание бригадного генерала присвоено заместителю начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковнику Юрию Ральцеву.

В соответствии с указом №719/2025 воинское звание генерал-майора присвоено заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Евгению Острянскому.

Согласно указу №732/2025 воинское звание бригадного генерала получил начальник Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области полковник Виктор Назарук.

Указом №733/2025 воинское звание бригадного генерала присвоено первому заместителю директора департамента планирования применения – начальнику оперативного управления Главного управления Национальной гвардии Украины полковнику Юрию Дремуху.

Глава государства указом №734/2025 воинское звание генерал-майора присвоил начальнику Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины бригадному генералу Юрию Петриву.

Специальное звание генерала полиции третьего ранга, согласно указу №735/2025, получил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковник полиции Сергей Махно.

Также в соответствии с указом №736/2025 специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоено главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал-майору службы гражданской защиты Андрею Данику.

Также Зеленский присвоил звание Героя Украины 11 военнослужащим, четырем из них – посмертно.

В частности, указом №702/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено капитану Ивану Коцуру (посмертно).

В соответствии с указом №703/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено сержанту Богдану Пигине (посмертно).

Кроме того, президент указом №704/2025 посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" матросу Олегу Хомицкому.

Указом №705/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему солдату Василию Шкварко (посмертно).

В соответствии с указом №707/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено полковнику Александру Довгачу.

Также президент указом №708/2025 присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" солдату Сергею Осипчуку.

Указом №709/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Егору Сидоренко.

В соответствии с указом №710/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Александру Шпаку.

Кроме того, президент указом №729/2025 присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Сергею Зубкову.

Также указом №730/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено генерал-майору Александру Покладу.

В соответствии с указом №731/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено подполковнику Игорю Штефко.