Зеленский по случаю Дня защитников и защитниц присвоил новые воинские и специальные звания
Президент Владимир Зеленский по случаю Дня защитников и защитниц подписал ряд указов о присвоении новых воинских и специальных званий. Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Согласно указу №737/2025 присвоено воинское звание бригадного генерала командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ полковнику Андрею Билецкому.
Указом №717/2025 воинское звание генерал-майора присвоено командующему Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Геннадию Шаповалову.
Указом №718/2025 воинское звание бригадного генерала присвоено заместителю начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковнику Юрию Ральцеву.
В соответствии с указом №719/2025 воинское звание генерал-майора присвоено заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадному генералу Евгению Острянскому.
Согласно указу №732/2025 воинское звание бригадного генерала получил начальник Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области полковник Виктор Назарук.
Указом №733/2025 воинское звание бригадного генерала присвоено первому заместителю директора департамента планирования применения – начальнику оперативного управления Главного управления Национальной гвардии Украины полковнику Юрию Дремуху.
Глава государства указом №734/2025 воинское звание генерал-майора присвоил начальнику Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины бригадному генералу Юрию Петриву.
Специальное звание генерала полиции третьего ранга, согласно указу №735/2025, получил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковник полиции Сергей Махно.
Также в соответствии с указом №736/2025 специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоено главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал-майору службы гражданской защиты Андрею Данику.
Также Зеленский присвоил звание Героя Украины 11 военнослужащим, четырем из них – посмертно.
В частности, указом №702/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено капитану Ивану Коцуру (посмертно).
В соответствии с указом №703/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено сержанту Богдану Пигине (посмертно).
Кроме того, президент указом №704/2025 посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" матросу Олегу Хомицкому.
Указом №705/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему солдату Василию Шкварко (посмертно).
В соответствии с указом №707/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено полковнику Александру Довгачу.
Также президент указом №708/2025 присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" солдату Сергею Осипчуку.
Указом №709/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Егору Сидоренко.
В соответствии с указом №710/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Александру Шпаку.
Кроме того, президент указом №729/2025 присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Сергею Зубкову.
Также указом №730/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено генерал-майору Александру Покладу.
В соответствии с указом №731/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено подполковнику Игорю Штефко.
- 22 августа военный и поэт Максим Кривцов (позывной Дали) получил звание Героя Украины посмертно.
