Петиция не является основанием для присвоения звания Герой Украины – ОП

К Зеленскому продолжают обращаться с многочисленными петициями о звании Героя. Однако петиция не является основанием

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Несмотря на тысячи обращений на сайте электронных петиций о присвоении звания Герой Украины тому или иному военнослужащему, в законодательстве определен механизм представления на такую награду, и петиция не является основанием. Об этом Офис президента сообщил в ответ на информационный запрос LIGA.net.

"Электронная петиция не является основанием для присвоения звания Герой Украины. Согласно статье 4 Закона Украины "О государственных наградах Украины" уставы и положения о государственных наградах определяют основания для награждения, а также устанавливают порядок награждения и другие правила", – говорится в ответе.

Устав предусматривает, что представление о присвоении звания Герой Украины вносят президенту Верховная Рада, Кабмин, Конституционный суд, Офис генпрокурора, министерства и другие центральные органы исполнительной власти, облгосадминистрации, а также Комиссия по государственным наградам и геральдике при президенте.

Органы, которым предоставлено право представлять к присвоению звания Герой Украины, направляют на имя президента представление и наградное письмо установленного образца.

В наградном письме указываются конкретные заслуги лица, ставшие основанием для просьбы присвоить звание.

По состоянию на середину августа на сайте ОП было зарегистрировано более 10 000 петиций о присвоении звания Героя.

В то же время 7 октября президент Владимир Зеленский ответил сразу на 18 таких петиций.

Зеленского просили о звании Героя посмертно для Сергея Бондаря (72 бригада), Виталия Присяжнюка (128 бригада), Сергея Кинзерского (57 бригада), Игоря Юрчишина (93 бригада), Олега Клюйко (79 бригада), Владимира Понько ("Азов"), Сергея Приймачука ("Лють"), Романа Чоботко (ГПСУ), Андрею Ткаченко (80 бригада), Дмитрия Щербинины (79 бригада), Ярослава Бондарчука (82 бригада), Андрея Храпанова (46 бригада), Александра Мокринчука (115 бригада), Тимофеюя Антощука (ВМС), Михаила Ломпаса (79 бригада), Михаила Матиева (80 бригада), Петра Ратушняка, Михаила Полевого (68 бригада).

В ответах он отметил, что предварительное рассмотрение представлений осуществляет экспертная группа, образованная при Комиссии по госнаградам и геральдике при президенте.

Сейчас в состав группы входят представители Минобороны, аппарата главкома ВСУ, Генштаба, командований видов, отдельных родов войска и других военных и силовых структур.

Также в ответах Зеленский отмечал, что тот или иной военный уже имеет награды после рассмотрения соответствующей экспертной группой – военные, по поводу которых обращались в петициях, получили ордена "За мужество", медали "За военную службу Украине"/"Защитнику Отечества".