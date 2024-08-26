П'ять головних новин України та світу на 21:00 26 серпня
- "Наймасованіша атака по Україні". Сили оборони збили 102 ракети та 99 безпілотників – перелік. Росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні – Сили оборони збили 102 зі 127 ракет та 99 зі 109 безпілотників окупантів, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Загарбники завдали удару по українських об'єктах критичної інфраструктури, загинули та постраждали люди (детальніше).
- Україні доведеться коригувати план підготовки до зими після нової атаки. Після масованої атаки, якої росіяни завдали українській енергосистемі, доведеться коригувати плани з підготовки до зими. Про це заявив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко (детальніше).
- "Щодо греблі – загроз немає". У РНБО відреагували на дані про удар по Київській ГЕС. Греблю Київської гідроелектростанції зруйнувати унаслідок ракетних ударів неможливо, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко. Він додав, що росіяни використовують цю тему для нагнітання паніки (детальніше).
- Законопроєкт про підвищення податків суттєво переписали: що змінилось. Кабінет міністрів суттєво переписав законопроєкт про підвищення податків, повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк. Водночас у документі зберігається підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% (детальніше).
- Франція пояснила затримання Дурова: У межах справи щодо кіберзлочинності. Засновника та власника месенджера Telegram Павла Дурова заарештували у межах розслідування відділу паризької прокуратури, що займається боротьбою з кіберзлочинністю. Ім'я людини, проти якої відкрито це розслідування, французькі правоохоронці не розкривають. Утім, її звинувачують за 12 статтями: зокрема щодо відмови надати інформацію та документи за запитом компетентних органів, співучасті у злочинах, пов'язаних з дитячим порно та наркотиками (детальніше).
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