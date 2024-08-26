Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 26 августа
- "Самая массированная атака по Украине". Силы обороны сбили 102 ракеты и 99 беспилотников – список. Россияне совершили самую массированную воздушную атаку по Украине – Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов, сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Захватчики нанесли удар по украинским объектам критической инфраструктуры, погибли и пострадали люди (подробнее).
- Украине придется корректировать план подготовки к зиме после новой атаки. После массированной атаки, которую россияне нанесли украинской энергосистеме, придется корректировать планы подготовки к зиме. Об этом заявил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко (подробнее).
- "Что касается плотины – угроз нет". В СНБО отреагировали на данные об ударе по Киевской ГЭС. Плотину Киевской гидроэлектростанции разрушить в результате ракетных ударов невозможно, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. Он добавил, что россияне используют эту тему для нагнетания паники (подробнее).
- Законопроект о повышении налогов существенно переписали: что изменилось. Кабинет министров существенно переписал законопроект о повышении налогов, сообщил первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк. В то же время в документе сохраняется повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% (подробнее).
- Франция объяснила задержание Дурова: В рамках дела по киберпреступности. Основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали в рамках расследования отдела парижской прокуратуры, занимающегося борьбой с киберпреступностью. Имя человека, против которого открыто это расследование, французские правоохранители не раскрывают. Впрочем, его обвиняют по 12 статьям: в частности, по поводу отказа предоставить информацию и документы по запросу компетентных органов, соучастия в преступлениях, связанных с детским порно и наркотиками (подробнее).
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