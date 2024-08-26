Франция объяснила задержание Дурова: В рамках дела по киберпреступности

Имя обвиняемого не называется, но Дурова задержали в рамках этого расследования

Павло Дуров (Фото: Telegram)

Основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали в рамках расследования отдела парижской прокуратуры, занимающегося борьбой с киберпреступностью. Имя человека, против которого открыто это расследование, французские правоохранители не раскрывают. Впрочем, его обвиняют по 12 статьям: в частности в отказе предоставить информацию и документы по запросу компетентных органов, соучастии в преступлениях, связанных с детским порно и наркотиками. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Парижа.

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Документ подписан именем главы прокуратуры французской столицы Лауры Бекью.

По ее словам, 24 августа Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже и доставили под стражу в 20.00 в рамках расследования, начатого 8 июля этого года.

Расследование инициировано отделом J3 (JUNALCO) прокуратуры Парижа, занимающимся борьбой с киберпреступностью.

Это судебное расследование открыто против человека, имя которого не называется, отмечают в пресс-релизе. То есть напрямую ведомство не говорит, что это обвинение именно для Дурова.

Итак, Дуров задержан в рамках расследования, открытого против неназванного человека по следующим обвинениям:

→ соучастие в веб-разработке онлайн-платформы, чтобы сделать возможной незаконную деятельность в организованной группе;

→ отказ передать по запросу компетентных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и проведения перехвата, разрешенных законом;

→ соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних;

→ соучастие в распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в организованной группе;

→ соучастие в приобретении, перевозке, хранении, предложении или сбыте наркотических веществ;

→ соучастие в предложении, продаже или предоставлении без законной причины оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных или адаптированных для получения доступа к автоматизированной системе обработки данных и повреждения ее работы;

→ соучастие в организованном мошенничестве;

→ преступное объединение с целью совершения преступления или правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти и более лет;

→ отмывание доходов, полученных благодаря правонарушениям и преступлениям организованных групп;

→ предоставление криптографических услуг (услуг шифрования) с целью обеспечения конфиденциальности без предварительного заявления об этом;

→ предоставление криптографического инструмента, не обеспечивающего исключительно аутентификацию или контроль целостности, без предварительного заявления;

→ импорт криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или контроль целостности, без предварительного заявления.

Дурова допросили следователи именно в рамках этого производства, пояснила прокурор.

Содержание под стражей предпринимателю продлили до 28 августа согласно процедуре, предусмотренной для расследования, связанного с организованной преступностью.

Вечером 24 августа 2024 года во французском аэропорту задержали основателя и гендиректора Telegram Дурова. Днем российское посольство запросило консульский доступ к задержанному.

25 августа в Telegram заявили, что платформа придерживается законов Европейского Союза, а предпринимателю "нечего скрывать".

26 августа президент Франции Макрон заявил, что арест Дурова, произошедший в рамках продолжающегося судебного расследования, не является политическим решением.

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