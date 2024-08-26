Франція пояснила затримання Дурова: У межах справи щодо кіберзлочинності

Ім'я обвинуваченого не називається, але Дурова затримали у межах цього розслідування

Павел Дуров (Фото: Telegram)

Засновника та власника месенджера Telegram Павла Дурова заарештували у межах розслідування відділу паризької прокуратури, що займається боротьбою з кіберзлочинністю. Ім'я людини, проти якої відкрито це розслідування, французькі правоохоронці не розкривають. Утім, її звинувачують за 12 статтями: зокрема, щодо відмови надати інформацію та документи за запитом компетентних органів, співучасті у злочинах, пов'язаних з дитячим порно та наркотиками. Про це йдеться у пресрелізі прокуратури Парижа.

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Документ підписано іменем голови прокуратури французької столиці Лаури Бекью.

За її словами, 24 серпня Дурова заарештували в аеропорту Ле-Бурже й доставили під варту о 20:00 у межах розслідування, розпочатого 8 липня цього року.

Розслідування ініційоване відділом J3 (JUNALCO) прокуратури Парижа, який займається боротьбою з кіберзлочинністю.

Це судове розслідування відкрито проти людини, ім'я якої не називається, зазначають у пресрелізі. Тобто напряму відомство не каже, що це звинувачення саме для Дурова.

Отже, Дурова затримано в межах розслідування, відкритого проти неназваної людини за такими звинуваченнями:

→ співучасть у веброзробці онлайн-платформи, аби зробити можливою незаконну діяльність в організованій групі;

→ відмова передати на запит компетентних органів інформацію або документи, необхідні для здійснення та проведення перехоплення, дозволених законом;

→ співучасть у зберіганні порнографічних зображень неповнолітніх;

→ співучасть у розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі;

→ cпівучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні, пропозиції чи збуті наркотичних речовин;

→ співучасть у пропозиції, продажі або наданні без законної причини обладнання, інструментів, програм або даних, призначених або адаптованих для отримання доступу до автоматизованої системи обробки даних і пошкодження її роботи;

→ співучасть в організованому шахрайстві;

→ злочинне об'єднання з метою вчинення злочину чи правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти й більше років;

→ відмивання доходів, одержаних завдяки правопорушенням та злочинам організованих груп;

→ надання криптографічних послуг (послуг з шифрування) з метою забезпечення конфіденційності без попередньої заяви про це;

→ надання криптографічного інструменту, який не забезпечує виключно автентифікацію або контроль цілісності, без попередньої заяви;

→ імпорт криптографічного інструменту, який забезпечує автентифікацію чи контроль цілісності, без попередньої заяви.

Дурова допитали слідчі саме у межах цього провадження, пояснила прокурорка.

Тримання під вартою підприємцю продовжили до 28 серпня згідно з процедурою, передбаченою для розслідування, пов'язаного з організованою злочинністю.

Увечері 24 серпня 2024 року у французькому аеропорту затримали засновника і гендиректора Telegram Дурова. Вдень російське посольство запросило консульський доступ до затриманого.

25 серпня у Telegram заявили, що платформа дотримується законів Європейського Союзу, а підприємець "не має чого приховувати".

26 серпня президент Франції Макрон заявив, що арешт Дурова, що відбувся у межах судового розслідування, що триває, не є політичним рішенням.

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