Під час конфлікту з Азербайджаном Росія розширює військову присутність у Вірменії – ГУР

Російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення стосунків з Азербайджаном, повідомило Головне управління розвідки.

За його даними, Москва пришвидшила комплектування своєї військової бази у вірменському місті Ґюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

Особовий склад для бази набирають серед військовослужбовців Збройних сил РФ, що проходять службу у Ростовській та Волгоградській областях РФ й у тимчасово окупованому Криму, а також окупанти активно шукають добровольців серед представників поневолених народів Кавказу, у тому числі в Північній Осетії та Адигеї, розповіли в ГУР.

"Розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі", – наголосив представник розвідки Андрій Юсов.

Він додав, що, ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та Росією готувалося заздалегідь.

У ГУР зазначили, що продовжать стежити з пересуваннями військ РФ як на території країни-агресора, так і за її межами.

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