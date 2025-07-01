Путіну "вдалося неможливе", бо його зневажають і в Азербайджані, і у Вірменії – аналітик Гасанов
Російському диктатору Володимиру Путіну "вдалося неможливе" – зробити так, аби його однаково зневажали і в Азербайджані, і у Вірменії, заявив для тексту LIGA.net азербайджанський аналітик Акпер Гасанов.
За його словами, Баку від охолодження відносин з Москвою нічого не втрачає, на відміну від Росії.
"Унікальність Путіна у тому, що йому вдалося зробити неможливе – щоб його однаково зневажали і в Азербайджані, і у Вірменії. Наприклад, росіян також спіймали і звинувачують у спробі організувати переворот у Вірменії. І я повністю вірю, що така спроба могла бути", – зазначив експерт.
На думку Гасанова, після того, як у вересні 2023 року армія Азербайджану остаточно взяла під контроль Нагірний Карабах, Москва втратила головний важіль впливу і на Баку, і на Єреван, оскільки інших засобів тиску в регіоні у РФ більше немає.
Так, усі нафтогазові трубопроводи йдуть в обхід Росії, а Європейський Союз є основним економічним партнером Азербайджану, зауважив аналітик.
Він додав: єдине, що залишається Москві, – тиснути на азербайджанців у Росії та витискати їх зі своєї території (за офіційним переписом 2021 року, представників цієї нації у РФ близько 475 000, але реальні показники коливаються в межах 1-2 млн).
Загалом, вважає аналітик, ключовим у цьому конфлікті є спроба Москви натиснути на Баку, аби воно не провадило надто незалежної політики.
- Відносини між Росією та Азербайджаном різко погіршилися після затримання групи азербайджанців у Єкатеринбурзі за підозрою у причетності до вбивств і нападів. Двоє братів загинули після затримання російськими силовиками. Ще кілька людей були ушпиталені.
- Прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактом застосування тортур та умисного вбивства двох громадян країни російськими силовиками. Азербайджанська експертиза показала, що чоловіки померли від посттравматичного шоку після отриманих тілесних ушкоджень.
- В Азербайджані скасували російські культурні заходи, а у Баку, в офісі пропагандистів Sputnik, затримали, як стверджується, двох агентів Федеральної служби безпеки РФ.
- Тим часом президент Зеленський провів телефонну розмову з азербайджанським колегою Алієвим та підтримав його країну у цьому конфлікті.