Зеленський поговорив з Алієвим на тлі конфлікту між Росією та Азербайджаном

Президент висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території РФ братів Сафарових

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У вівторок, 1 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Про це повідомив Офіс президента.

"Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці", – заявив Зеленський.

Президент висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території РФ братів Сафарових. Він висловив впевненість, що будуть з’ясовані всі факти, й наголосив, що потрібна справедливість.

"Алієв поділився деталями, які вже вдалося встановити. Вони вкотре демонструють ненависть, шовінізм і цинізм росіян. Президент Азербайджану подякував за підтримку з боку України та українського народу", – йдеться в повідомленні ОП.

Зеленський додав, що у нього з Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені.

Лідери обговорили також двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Зеленський запросив президента Азербайджану приїхати до України з візитом.