Зеленський поговорив з Алієвим на тлі конфлікту між Росією та Азербайджаном
У вівторок, 1 липня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Про це повідомив Офіс президента.
"Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці", – заявив Зеленський.
Президент висловив співчуття Азербайджану у зв’язку з убивством на території РФ братів Сафарових. Він висловив впевненість, що будуть з’ясовані всі факти, й наголосив, що потрібна справедливість.
"Алієв поділився деталями, які вже вдалося встановити. Вони вкотре демонструють ненависть, шовінізм і цинізм росіян. Президент Азербайджану подякував за підтримку з боку України та українського народу", – йдеться в повідомленні ОП.
Зеленський додав, що у нього з Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені.
Лідери обговорили також двосторонні відносини – енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. Домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Зеленський запросив президента Азербайджану приїхати до України з візитом.
- Відносини між Росією та Азербайджаном різко погіршилися після затримання групи азербайджанців у Єкатеринбурзі за підозрою у причетності до вбивств і нападів. Брати Гусейн і Зіяддін Сафарови загинули після затримання російськими силовиками. Ще кілька людей були ушпиталені.
- В Азербайджані скасували російські культурні заходи, а в офісі російської агенції Sputnik у Баку затримали, як стверджується, двох агентів Федеральної служби безпеки РФ.
- 1 липня прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за фактом застосування тортур та умисного вбивства двох громадян країни російськими силовиками. Азербайджанська експертиза показала, що чоловіки померли від посттравматичного шоку після отриманих тілесних ушкоджень.