Алієв про Україну та Росію: Війни закінчуються, коли підписується акт капітуляції
Президент Азербайджану Ільгам Алієв у відповідь на питання про війну Росії проти України заявив, що в реальному світі війни закінчуються лише після підписання акту капітуляції однієї зі сторін. Про це він сказав на форумі "До нового світопорядку".
"На жаль, війни закінчуються, коли підписується остаточний акт капітуляції. Як сказав наш друг із Хорватії, вони звільнили свою територію, вийшли до своїх рубежів та зупинилися. Те саме зробили ми. Ми вийшли до своїх кордонів і зупинилися. Ось так закінчуються війни у реальному світі", – заявив Алієв.
На його думку, "режим тиші" необхідний лише для того, щоб "перегрупуватися, мобілізуватися і почати все заново".
"Я особисто, як реаліст, не бачу в найближчому майбутньому ніяких перспектив миру між Україною та Росією", – сказав президент Азербайджану.
Алієв нагадав, що Росія оголосила тимчасово окуповані території "своїми", а Київ разом з усім світом вважає ці території частиною України й не готовий жертвувати ними.
Він зауважив, що Баку в питанні війни між Росією та Україною завжди був на боці Києва, оскільки Азербайджан також свого часу постраждав від окупації та порушення територіальної цілісності.
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