Алиев об Украине и России: Войны заканчиваются, когда подписывается акт капитуляции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на вопрос о войне России против Украины заявил, что в реальном мире войны заканчиваются только после подписания акта капитуляции одной из сторон. Об этом он сказал на форуме "К новому миропорядку".
"К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции. Как сказал наш друг из Хорватии, они освободили свою территорию, вышли к своим рубежам и остановились. То же сделали мы. Мы вышли к своим границам и остановились. Вот так заканчиваются войны в реальном мире", – заявил Алиев.
По его мнению, "режим тишины" необходим лишь для того, чтобы "перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново".
"Я лично как реалист не вижу в ближайшем будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией", – сказал президент Азербайджана.
Алиев напомнил, что Россия объявила временно оккупированные территории своими, а Киев вместе со всем миром считает эти территории частью Украины и не готов жертвовать ими.
Он отметил, что Баку в вопросе войны между Россией и Украиной всегда был на стороне Киева, поскольку Азербайджан также в свое время пострадал от оккупации и нарушения территориальной целостности.
- 30 марта президент США Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины. В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 31 марта Трамп заявил, что верит в то, что Путин пойдет на соглашение о прекращении войны. Также он снова пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, но добавил, что вводить их не хочет.
- 7 апреля Трамп заявил, что не доволен российскими атаками на Украину, которые произошли в последнюю неделю.