Алиев об Украине и России: Войны заканчиваются, когда подписывается акт капитуляции

Президент Азербайджана заявил, что не видит перспектив для мира, но Баку поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

Ильхам Алиев (Фото: Robert Ghement/EPA)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на вопрос о войне России против Украины заявил, что в реальном мире войны заканчиваются только после подписания акта капитуляции одной из сторон. Об этом он сказал на форуме "К новому миропорядку".

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"К сожалению, войны заканчиваются, когда подписывается окончательный акт капитуляции. Как сказал наш друг из Хорватии, они освободили свою территорию, вышли к своим рубежам и остановились. То же сделали мы. Мы вышли к своим границам и остановились. Вот так заканчиваются войны в реальном мире", – заявил Алиев.

По его мнению, "режим тишины" необходим лишь для того, чтобы "перегруппироваться, мобилизоваться и начать все заново".

"Я лично как реалист не вижу в ближайшем будущем никаких перспектив мира между Украиной и Россией", – сказал президент Азербайджана.

Алиев напомнил, что Россия объявила временно оккупированные территории своими, а Киев вместе со всем миром считает эти территории частью Украины и не готов жертвовать ими.

Он отметил, что Баку в вопросе войны между Россией и Украиной всегда был на стороне Киева, поскольку Азербайджан также в свое время пострадал от оккупации и нарушения территориальной целостности.